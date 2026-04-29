Rescaldina (MI): controlli a tappeto su slot machine e VLT, oltre 4mila euro di sanzioni

La Polizia Locale ha passato al setaccio 42 slot machine e 25 video lottery, concentrandosi in particolare sul rispetto dell’ordinanza che ne regola gli orari di funzionamento.

Controlli serrati su slot machine e video lottery in bar, tabaccherie e sale giochi di Rescaldina (MI). Nei mesi scorsi, la Polizia Locale ha verificato gli apparecchi da gioco presenti in nove esercizi pubblici del territorio, controllando complessivamente 42 slot machine e 25 VLT. L’attenzione si è concentrata soprattutto sul rispetto dell’ordinanza comunale relativa agli orari di accensione e utilizzo.

L’attività ispettiva ha portato all’emissione di nove sanzioni, per un importo complessivo di poco inferiore ai 4.400 euro.

“L’azione, sottolinea l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza sociale Rosario Vitolo, è stata effettuata nell’ambito delle iniziative, oltre a quelle informative e di sensibilizzazione, che l’amministrazione comunale di Rescaldina continua da anni a porre in essere al fine di arginare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico il quale, al pari delle altre dipendenze, costituisce una vera e propria piaga sociale che dilania e impoverisce interi nuclei familiari”.

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