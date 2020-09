Repubblica Ceca. Vietate le slot machine a Praga

I legislatori della capitale ceca Praga hanno votato a favore di un nuovo decreto che imporrebbe il divieto di tutti i giochi d’azzardo tecnici in città, con il progetto di legge che sarà presentato al Consiglio comunale entro questa settimana. Il disegno di legge proibirebbe tutti i giochi meccanici, elettromeccanici ed elettronici a Praga, comprese le slot machine e i terminali delle lotterie video, ma consentirebbe il gioco d’azzardo dal vivo. Gli operatori che attualmente gestiscono macchine da gioco all’interno delle loro proprietà in città potrebbero continuare a farlo fino alla fine dell’attuale periodo di licenza, che dovrebbe concludersi nel 2024. Il Consiglio comunale di Praga voterà il progetto di decreto in una riunione il 10 settembre. Secondo il Consigliere di Praga, Hana Kordová Marvanová, l’obiettivo principale del nuovo decreto è quello di aiutare ad affrontare il problema del gioco d’azzardo in città, avendo individuato i giochi elettronici come i più pericolosi in termini di dipendenza dal gioco. Kordová Marvanová, ha spiegato: “La questione della regolamentazione del funzionamento del gioco d’azzardo ha lo scopo di trovare una soluzione equilibrata, che risponda allo sviluppo della legislazione e delle moderne tecnologie di gioco. Da un lato, questo lascia il cittadino libero di decidere, dall’altro riduce i fenomeni patologici associati al gioco”. Il decreto è il terzo del suo genere introdotto dal 2007, il primo dei quali stabilisce i luoghi e gli orari in cui è consentito il gioco d’azzardo a Praga.

Circa 1.422 luoghi sono stati approvati per il gioco d’azzardo, con 101 casinò ufficiali. Il numero di terminali di gioco è diminuito da 15.934 il 1° gennaio 2010 a 3.995 il 31 agosto di quest’anno. Anche la Legge sul gioco d’azzardo della Repubblica Ceca è stata adottata nel 2016, stabilendo una serie di nuove misure, come la prevenzione della pubblicità del gioco d’azzardo e l’introduzione di nuove tasse nel settore. Tuttavia, Kordová Marvanová ha affermato che è necessario fare di più per proteggere i giocatori poiché gli operatori hanno trovato il modo di aggirare la legge, con la gestione dei cosiddetti casinò “de facto”, in cui gli operatori sostituivano il gioco dal vivo con una ruota della fortuna, ma senza un croupier. In termini di impatto finanziario del decreto, Kordová Marvanová ha affermato che il divieto comporterebbe un calo delle entrate fiscali annuali per la città di 400 milioni di CZK (15,1 milioni di euro). Tuttavia, Kordová Marvanová si è impegnata a contrastare questa riduzione impegnando più soldi dal bilancio del Consiglio comunale per aiutare a finanziare progetti attualmente supportati dalla tassa sul gioco d’azzardo, come iniziative sportive, culturali ed educative. “Ho promesso ai quartieri della città che la perdita di introiti dovuta al divieto di giochi tecnici non si farà sentire e sarà risarcita dal bilancio del Comune di Praga per non subire un calo, da questo passaggio, del finanziamento di importanti attività pubbliche” ha detto Kordová Marvanová.

