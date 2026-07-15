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Repubblica Ceca: Polymarket considerato un operatore di gioco illegale, scatta il blocco della piattaforma

Polymarket è stata colpita da un nuovo provvedimento di blocco in Europa. A pochi giorni dal blocco disposto in Italia da ADM, anche la Repubblica Ceca ha classificato la piattaforma

15 Luglio 2026

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Polymarket è stata colpita da un nuovo provvedimento di blocco in Europa. A pochi giorni dal blocco disposto in Italia da ADM, anche la Repubblica Ceca ha classificato la piattaforma di prediction market come un operatore di gioco d’azzardo privo di licenza.

Il Ministero delle Finanze ceco ha concesso ai fornitori di servizi Internet (ISP) 15 giorni di tempo per applicare il blocco dell’accesso alla piattaforma, in esecuzione di un provvedimento ufficiale.

Secondo le autorità ceche, piattaforme come Polymarket, pur presentandosi come strumenti di investimento, svolgono di fatto un’attività assimilabile alle scommesse.

Secondo Jan Řehola, direttore dell’Istituto Ceco per la Regolamentazione del Gioco, la decisione garantisce che tutti gli operatori che offrono prodotti assimilabili alle scommesse siano soggetti alle stesse regole in materia di tutela dei giocatori, antiriciclaggio e vigilanza del mercato, indipendentemente dalla denominazione commerciale del servizio.

Con questa decisione, la Repubblica Ceca si unisce a Paesi come Francia, Belgio, Spagna, Germania e Paesi Bassi, che hanno già adottato misure analoghe. Solo la scorsa settimana, l’autorità olandese per il gioco (KSA) ha confermato la propria intenzione di infliggere sanzioni a Polymarket per aver offerto servizi di gioco illegali nei Paesi Bassi.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

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