Repubblica Ceca invia a Bruxelles la modifica alla legge sul gioco d’azzardo

La Repubblica Ceca ha notificato a Bruxelles il Progetto di legge che modifica la legge n. 253/2008 Coll., relativo ad alcune misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e alla legge sul gioco d’azzardo.

“Il presente emendamento alla legge sul gioco d’azzardo – spiega il Governo Ceco – risponde all’urgente necessità di modificare alcune delle sue disposizioni parziali in modo che il significato e lo scopo del presente regolamento possano essere raggiunti in modo più efficace a breve termine, vale a dire garantire la protezione dei partecipanti al gioco d’azzardo, garantire un’adeguata supervisione delle operazioni di gioco d’azzardo e anche garantire trasparenza per gli operatori del gioco d’azzardo.

L’oggetto della notifica è la seconda parte del disegno di legge che modifica la legge n. 253/2008 Coll., su alcune misure contro la legalizzazione dei proventi del finanziamento del crimine e del terrorismo, e altri atti connessi, e la legge n. 186/2016 Coll., sul gioco d’azzardo.



Il progetto di modifica della legge n. 186/2016 Coll., sul gioco d’azzardo non modifica sostanzialmente il contenuto del regolamento introdotto dalla legge sul gioco d’azzardo, che è stata notificata il 3 agosto 2015, con il n. 2015/424 / CZ. Le modifiche si concentrano solo su alcuni aspetti parziali della legislazione esistente, con un’enfasi sull’uso economico ed efficiente delle capacità degli organi amministrativi interessati e sulla reale gestibilità dell’agenda.

Il termine per lo stand still è previsto per il prossimo 19 ottobre.

PressGiochi