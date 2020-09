Repubblica Ceca. Praga, dal 2024 vietate slot machine e videolottery

Il Consiglio Comunale di Praga ha votato a favore di un decreto che vieta tutte le macchine da gioco meccaniche ed elettroniche, comprese le slot machine e i terminali della lotteria video, nella capitale ceca dal 2024. Il decreto, che non riguarda i giochi dal vivo nei casinò nelle sei aree che li consentono, è stato approvato dal legislatore all’inizio della settimana e necessitava solo dell’approvazione dei consiglieri.

I consiglieri affermano di aver approvato il decreto nel tentativo di affrontare il problema del gioco d’azzardo. Il consigliere Hana Kordová Marvanová ha dichiarato: “Abbiamo deciso di seguire il percorso di un divieto totale delle slot machine in tutta la città perché ci siamo posti l’obiettivo di ridurre le forme più pericolose di gioco d’azzardo, tra cui le slot machine. Le statistiche mostrano che limitare la disponibilità del gioco d’azzardo ha un impatto positivo nell’area dei fenomeni sociali negativi, come il gioco d’azzardo patologico o il mancato pagamento”. Si stima che la città perderà 400 milioni di corone ceche (15 milioni di euro) all’anno in entrate fiscali a causa del divieto, ma reindirizzerà i fondi da altre fonti. La Marvanová: “Abbiamo promesso a tutte le parti della città di non doversi preoccupare della perdita di entrate derivanti dalle tasse sui giochi, che finora hanno utilizzato per finanziare bisogni pubblici come cultura, istruzione, sport o affari sociali. Insieme all’approvazione del decreto, è stato approvato anche il compito di risarcire il Consiglio Comunale per un’eventuale perdita di reddito affinché non subiscano le esigenze di finanziamento di importanti attività pubbliche”.

Diverse altre città della Repubblica Ceca, tra cui Brno, Ostrava, Břeclav, Kyjov, Klatovy e České Budějovice, hanno già implementato divieti simili. Nella stessa Praga, il numero di terminali di gioco è già sceso da 15.934 nel gennaio 2010 a 3.995.

Il declino ha seguito un altro decreto introdotto nel 2007 che ha limitato i tempi e i luoghi in cui è consentito il gioco in città, portando a una drastica riduzione del numero di sedi. Nel frattempo, a livello nazionale, la Repubblica Ceca ha lanciato questa settimana una prova del suo nuovo registro di esclusione dal gioco d’azzardo. Il Ministero delle Finanze ha annunciato che il registro consentirà sia l’autoesclusione volontaria dal gioco d’azzardo sia la possibilità di esclusione forzata per le persone in welfare, in bancarotta o che hanno ricevuto cure per la dipendenza dal gioco.

Gli operatori dovranno aderire al programma e iniziare a bloccare l’accesso agli esclusi quando al termine del periodo di prova, il 20 dicembre. Dovranno verificare se chiunque cerchi di accedere ai prodotti di gioco d’azzardo si sia iscritto al registro.

Il Ministro delle Finanze Alena Schillerová ha dichiarato: “Grazie a questo registro, non sarà più possibile che i soldi versati in benefici finiscano nelle macchine da gioco, come purtroppo ancora accade in molti casi. “Il lancio di un sistema in grado di escludere gruppi vulnerabili o giocatori patologici dalla tentazione del gioco d’azzardo duro aiuterà non solo loro, ma anche le loro famiglie e coloro a loro vicini”. La mossa fa parte di una serie di misure attuate dall’introduzione della legge ceca sul gioco d’azzardo nel 2016. Sono già state introdotte nuove tasse e un divieto sulla pubblicità del gioco d’azzardo.

PressGiochi