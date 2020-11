Report Espad su dipendenze. Gioco d’azzardo, le slot machine sono i giochi meno popolari tra i giovani

I risultati dello studio Espad 2019 mostrano che il gioco d’azzardo è diventato un’attività diffusa tra gli studenti in Europa. Tra gli studenti che avevano giocato negli ultimi 12 mesi, le attività di gioco predominanti erano le lotterie, segnalate da quasi la metà dei giocatori, seguite da scommesse sportive o su razze animali (45%) e carte o dadi (44%). L’attività di gioco meno popolare erano le slot machine (segnalate dal 21% dei giocatori).

Espad stima inoltre che il 7,9% degli studenti abbia giocato d’azzardo online nel periodo di riferimento. Il test di screening utilizzato per rilevare il gioco d’azzardo problematico ha rivelato che, in media, il 5% degli studenti che ha giocato d’azzardo negli ultimi 12 mesi rientra in questa categoria.

Il dato italiano è nettamente superiore alla media europea, con il 32% degli studenti che riferisce di aver giocato d’azzardo almeno una volta nel corso dell’anno. Di questi, il 3.9% risulta avere un profilo di gioco a rischio, percentuale in questo caso più bassa del dato europeo. Nel nostro Paese, gli studenti che giocano sembrano preferire le scommesse sportive.

È quanto emerge dal nuovo Report 2019 dell’European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad), pubblicato oggi, che fotografa lo stato dell’arte sull’uso e le percezioni degli studenti su alcune sostanze tra cui tabacco, alcol, sostanze illecite, inalanti, farmaci e nuove sostanze psicoattive (Nps). Lo studio, coordinato dal gruppo di ricerca italiano dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) e pubblicato in collaborazione con l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Emcdda), si fonda sui dati raccolti nel 2019 in 35 Paesi europei, tra cui 25 Stati membri dell’Ue. A questa settima edizione del Report ha partecipato un totale di 99 647 studenti, di cui più di 2.500 italiani, che hanno risposto a un questionario anonimo.

Negli ultimi due decenni, a causa soprattutto della crescente popolarità di smartphone e tablet, i videogiochi sono diventati sempre più diffusi e gli utenti giocano sempre più spesso su questi dispositivi. Circa il 60% degli intervistati ha riferito di aver giocato ai videogiochi in un giorno di scuola nell’ultimo mese (il 69% in una giornata non scolastica). Nella maggior parte dei Paesi, i ragazzi passano il doppio del tempo a giocare rispetto alle ragazze.

Circa il 94% dei rispondenti ha riferito l’uso di social media nel corso dell’ultima settimana. In media, gli utenti hanno trascorso 2-3 ore sui social media in un giorno di scuola, tempo che sale a 6 o più ore nelle giornate non scolastiche. Nella maggior parte dei Paesi, le ragazze hanno riferito di utilizzare i social media nei giorni non scolastici più frequentemente rispetto ai ragazzi.

“Con la raccolta dati 2019, Espad – spiega Sabrina Molinaro, coordinatrice europea dello studio, ricercatrice del Cnr-Ifc – è arrivato a raccogliere informazioni comparabili provenienti da oltre 30 Paesi europei che coprono un arco temporale di 24 anni: il progetto è quindi in una posizione unica per continuare a offrire un valido contributo allo sviluppo di politiche e interventi credibili ed efficaci a tutela della salute dei giovani e, più in generale, del benessere di tutta la società”.

Il fumo e il consumo di alcolici tra gli studenti europei di 15-16 anni continuano a essere elevati, ma mostrano segni di declino. Una media di oltre tre quarti (79%) degli adolescenti ha fatto uso di alcol nel corso della vita e quasi la metà (47%) nel corso dell’ultimo mese, percentuali in diminuzione rispetto a quelli del 2003, quando i valori avevano raggiunto un picco rispettivamente del 91% e del 63%.

Nonostante la corsa degli adolescenti verso alcol e fumo rallenti emergono però preoccupazioni per l’uso potenzialmente rischioso della cannabis e per le sfide poste dai nuovi comportamenti a rischio di sviluppare dipendenza.

“Per stare al passo con i comportamenti a rischio emergenti tra i giovani in Europa, il questionario Espad viene costantemente adattato includendo nuovi argomenti, pur mantenendo una serie di domande fondamentali volte a tracciare gli andamenti di lungo periodo – continua Molinaro – per descrivere meglio i modelli contemporanei di consumo di nicotina, l’ambito della survey condotta nel 2019 è stato esteso indagando per la prima volta in tutti i Paesi partecipanti il consumo di sigarette elettroniche. Sono inoltre stati inclusi dei test di ‘screening’ per valutare i comportamenti potenzialmente dannosi, tra cui il gioco d’azzardo problematico, l’uso ad alto rischio di cannabis e la consapevolezza di problematiche legate all’uso di social media e videogiochi”.

GAMBLING E GIOCO ONLINE, IL PANORAMA INTERNAZIONALE:

I tassi più alti di studenti con esperienza di gioco d’azzardo negli ultimi 12 mesi sono stati riscontrati in Grecia e Cipro (33%), seguiti da Italia e Montenegro (32%) e Finlandia (30%). Il gioco d’azzardo per soldi non era così comune a Malta (14%), Georgia (13%), Danimarca (12%) e Kosovo (11%). In tutti i paesi, un numero notevolmente maggiore di ragazzi rispetto alle ragazze ha riferito di aver giocato d’azzardo negli ultimi 12 mesi (in media il 29% per i ragazzi contro il 15% per le ragazze). Quasi il 7,9% degli studenti ha dichiarato di aver scommesso denaro su Internet negli ultimi 12 mesi. I tassi più alti di studenti che hanno segnalato il gioco d’azzardo online sono stati trovati a Cipro (17%) e in Kosovo (16%). I tassi più bassi (inferiori al 5%) sono stati riscontrati in Germania, Malta, Norvegia, Islanda, Spagna e Austria. In tutti i paesi, negli ultimi 12 mesi molti più ragazzi che ragazze hanno giocato d’azzardo online (13% per maschi contro il 2,7% delle femmine). La percentuale stimata di studenti che si erano impegnati in un’attività di gioco eccessiva (vedere la sezione metodologia per una definizione) tra coloro che avevano giocato negli ultimi 12 mesi era del 15%, che corrisponde a una prevalenza di 3,8% sul totale del campione ESPAD. La percentuale più alta di studenti che si erano impegnati in un’attività di gioco d’azzardo eccessiva è stata trovata in Montenegro (35%), mentre le percentuali più basse (meno del 10%) sono state trovate nei Paesi Bassi, Islanda, Grecia e Malta. Complessivamente, una percentuale più alta di ragazzi rispetto alle ragazze che avevano giocato negli ultimi 12 mesi si era impegnata in un gioco d’azzardo eccessivo (vedere la sezione metodologia per una definizione) (19% per i ragazzi contro il 5,9% per le ragazze). La percentuale stimata di studenti che si erano impegnati nel gioco d’azzardo problematico (vedere la sezione metodologia per una definizione) tra coloro che avevano giocato negli ultimi 12 mesi era del 5,0%, che corrisponde a una prevalenza dell’1,4% nel campione ESPAD totale. La percentuale più alta di studenti che avevano giocato d’azzardo in l’anno scorso e ha soddisfatto i criteri per il comportamento problematico del gioco d’azzardo è stato segnalato in Georgia (12%), mentre la percentuale più bassa è stata riscontrata nei Paesi Bassi (1,3%). In circa un terzo dei paesi ESPAD, la percentuale di studenti che si erano impegnati nel gioco d’azzardo problematico tra coloro che avevano giocato negli ultimi 12 mesi era superiore al 5,0%. In quasi tutti i paesi, la percentuale di studenti che avevano giocato d’azzardo negli ultimi 12 mesi e che potevano averlo un comportamento problematico di gioco era più alto tra i ragazzi rispetto alle ragazze (6,3% per i ragazzi contro il 2,4% per le ragazze in media).

