Replatz e Terrybet entrano ufficialmente in Fastbet

Replatz e Terrybet sono ora ufficialmente entrate a far parte di Fastbet, consolidando la loro leadership nel mercato italiano dell’iGaming. La nuova entità unificata opera sulla nostra piattaforma, il che ha garantito un processo di migrazione fluido e senza interruzioni.

“Siamo orgogliosi di aver guidato un processo di consolidamento così delicato e strategico, reso possibile grazie a una collaborazione sinergica con i team di Replatz e Terrybet. Questa transizione segna un’evoluzione significativa e rafforza una partnership di lunga data tra Octavian Lab e Replatz, che continuano a lavorare fianco a fianco per perseguire obiettivi condivisi e traguardi sempre più ambiziosi”.

Ha dichiarato Emanuele Nocentelli, CEO di Octavian Lab. A questo sentimento ha fatto eco fabio da re, Amministratore Delegato di Replatz S.r.l., che ha commentato:

“Esprimiamo la nostra più sentita gratitudine a Octavian Lab, e in particolare a Emanuele Nocentelli, per averci guidato con competenza in questa transizione storica. Questa mossa strategica ci ha preparato bene ad affrontare le sfide della nuova gara ADM e, con la nuova concessione assicurata per il prossimo decennio, siamo ora pronti a ottenere un successo ancora maggiore”.

PressGiochi