30 Settembre 2025 - 18:34

Relazione Mef alla Camera: “Nel 2024 effettuati 28.000 controlli nel settore dei giochi e inibiti 721 siti di gioco illegale”

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha presentato alla Camera dei Deputati la “Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione

30 Settembre 2025

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha presentato alla Camera dei Deputati la “Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal ministero dell’economia e delle finanze”.

Secondo la relazione, nel 2024 sono stati effettuati 28.031 controlli nel settore dei giochi. L’ indice di presidio nel settore dei giochi relativamente agli esercizi che effettuano la raccolta delle scommesse e/o dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento del 25,4%.

I controlli mirati sui conti di gioco generati da attività interna di ADM sono stati 298.

L’indice di presidio delle Sale scommesse, Bingo e VLT è stata pari al 39,5%. È stato 22 il numero di verifiche delle piattaforme di gioco online, dei sistemi di gioco VLT, Bingo e scommesse e numero dei controlli sui criteri e sui processi eseguiti dagli Organismi di certificazione dei sistemi di gioco VLT e delle AWP.

Nel periodo esaminato, sono stati inibiti 721 i siti web con offerta di gioco illegale.

Sono stati 13.004 i controlli finalizzati al contrasto del gioco minorile di cui al l’Art. 7 comma 9, del DL 158/2012. Il tasso di positività dei controlli nel settore dei giochi relativamente alle scommesse e apparecchi da intrattenimento è stato pari 10,4%.

La percentuale di controllo delle autodichiarazioni finalizzate alla iscrizione all’a lbo RIES, dei soggetti iscritti e ancora non controllati (giochi) è stata 57%.

44 è il numero di di esercizi sospesi per effetto dell’attività di contrasto al gioco ai minori.

Nel 2024, il gettito complessivo settore giochi è stato di 11.600 milioni di euro.

Tra le priorità del Mef compare anche “l’incremento della qualità dell’offerta dei giochi pubblici per garantire un ambiente di gioco sicuro e responsabile, combattendo i contesti illegali e proteggendo i soggetti vulnerabili”.

“Nel settore dei Giochi l’Agenzia ha contribuito in maniera sostanziale all’elaborazione delle riforme normative riguardanti il settore dei giochi con il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante ‘Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111’, a partire da quelli a distanza. L’Agenzia ha, altresì, proseguito l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale tramite il Comitato prevenzione e repressione del gioco Illegale e la tutela dei minori (Co.PRe.G.I.), individuando la più efficiente strategia operativa di coordinamento a livello centrale e territoriale per assicurare un’effettiva azione sinergica tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di controllo e ha sviluppato le analisi sugli applicativi creati ad hoc dal partner tecnologico al fine di ottenere una migliore conoscibilità dei rischi e delle fattispecie concrete di elusione della normativa vigente in materia”, si legge nella relazione.

Nel 2024, l’attività di contrasto ai fenomeni di evasione, elusione e frodi fiscali della Guardia di Finanza ha portato a risultati significativi anche nel settore del gioco illegale: sono stati denunciati 378 soggetti, scoperti 345 punti clandestini di raccolta scommesse e constatata circa 2,4 milioni di imposta unica.

 

Relazione Mef alla Camera: "Nel 2024 effettuati 28.000 controlli nel settore dei giochi e inibiti 721 siti di gioco illegale"

