Relazione MEF 2025: potenziata la lotta al gioco illegale, 379 denunce e 70 centri scommesse clandestini scoperti

È stata presentata al Senato la Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal ministero dell’economia e delle finanze per

È stata presentata al Senato la Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025 dal ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti.

Il documento riporta le priorità politiche dell’amministrazione, tra queste compare anche l’incremento della qualità dell’offerta dei giochi pubblici per garantire un ambiente di gioco sicuro e responsabile, combattendo i contesti illegali e proteggendo i soggetti vulnerabili.

ATTIVITÀ DI ADM – Nel settore dei giochi, accanto alla ordinaria gestione di competenza, l’Agenzia ha attuato le azioni necessarie a garantire il supporto tecnico all’elaborazione delle norme di attuazione della delega fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023). Inoltre, sono stati attuati gli interventi necessari per migliorare l’efficienza provvedimentale nel settore. In coerenza con i contenuti della legge di riordino del comparto, l’Agenzia ha incentrato la sua azione sullo sviluppo di un gioco sicuro, volto a tutelare il giocatore, specie se appartenente a fasce deboli con lo scopo di elevare la qualità dell’offerta dei giochi pubblici e di assicurare un ambiente di gioco sicuro e responsabile. In tale contesto, è stato consolidato il presidio degli esercizi che svolgono attività nel settore del gioco e rafforzata l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale e minorile, aumentando il livello di sicurezza e le possibilità di controllo della rete del gioco pubblico anche online.

ATTIVITÀ GUARDIA DI FINANZA – Nel corso dell’anno, il rilevante impegno a contrasto dei fenomeni di evasione, elusione e frodi fiscali ha consentito di conseguire significativi risultati in materia di gioco illegale (379 soggetti denunciati, 70 punti clandestini di raccolta scommesse scoperti, 2,6 milioni di Imposta Unica e 15,5 milioni di PREU evasi).

PressGiochi