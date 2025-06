Relazione dipendenze Lazio: nel 2024, 974 persone in cura per DGA

Nel 2024 le persone totali in trattamento per DGA nei servizi pubblici nel Lazio sono state 974, in aumento rispetto all’anno precedente e continuando l’inversione del trend in diminuzione che

Nel 2024 le persone totali in trattamento per DGA nei servizi pubblici nel Lazio sono state 974, in aumento rispetto all’anno precedente e continuando l’inversione del trend in diminuzione che si è registrata nel biennio pandemico. Una persona risulta in carico ai centri accreditati del privato sociale, che è stata esclusa dal denominatore delle analisi.

I nuovi utenti nell’anno sono 412, pari al 42.3%. Tra questi, 66 (16%) sono donne. Sul totale degli utenti, gli uomini sono l’82.5% (n=804). Il rapporto uomini/donne è 4 a 1. La distribuzione per classi di età è riportata nella tabella seguente, mentre l’età media delle persone attualmente in trattamento è di 45.8 (ds ±15.5) anni. Si noti come la distribuzione per età, si concentra sulle classi 25-40 anni e su quelle maggiori di 55 anni (tabella 20). L’età dichiarata di primo comportamento di gioco d’azzardo differisce in maniera consistente tra i generi.

Considerata la cospicua proporzione di ultra cinquantenni si mostra la distribuzione per stato occupazionale dichiarato al momento della presa in carico, dove gli “inattivi” comprendono le persone pensionate, pari a circa un quinto del campione.

La modalità prevalente di accesso ai SerD è l’accesso diretto e al 31/12/24 il 72% degli utenti risulta ancora in carico.

Per ciò che riguarda la tipologia di gioco d’azzardo, è bene ricordare che a causa della pandemia, nel 2021 sono state chiuse le sale VLT, e di conseguenza sono aumentati, rispetto agli anni precedenti, i nuovi utenti con gioco problematico dovuto a lotterie e/o giochi numerici, sia con modalità di gioco reale che virtuale (online), mentre sono diminuiti coloro che utilizzavano VLT e AWP. Diversamente dal 2022, con la riapertura della sale VLT, questo tipo di gioco è ritornato a essere maggiormente consistente. Nel 2024, sembra ci sia un lieve aumento, rispetto allo scorso anno, del gioco mediante AWP e VL. Si registra una lieve contrazione delle scommesse. Nella figura 25 sono riportati le tipologie di gioco suddivise tra nuovi utenti, già in carico e totale nell’anno.

La spesa per il gioco, rispetto alla propria disponibilità economica (percentuale di spesa per il gioco dichiarata in proporzione alle entrate mensili), è dichiarata come piuttosto ingente, in quanto il 56% dell’utenza dichiara di spendere oltre la metà delle proprie entrate economiche mensili.

Per quello che riguarda le prestazioni erogate agli utenti SerD, i colloqui clinici e le psicoterapie sono tra le prestazioni numericamente più consistenti e i colloqui sono stati erogati a circa l’80% degli utenti in carico.

