Relazione DIA del primo semestre 2019: restano forti in varie regioni d’Italia le influenze della criminalità su giochi online e scommesse

Il 30 dicembre 2019 è stata trasmessa alla Camera dei deputati la Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa antimafia relativamente al primo semestre 2019.

Non potevano mancare casi di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel settore del gioco d’azzardo nei vari territori italiani.

Di seguito:

Criminalità organizzata Calabrese: Naturalmente, al di là di valori e tradizioni, la ‘ndrangheta esprime una vocazione economico-imprenditoriale proiettata verso ambiti delinquenziali sempre più raffinati, in grado, come già detto, di contaminare i più lucrosi settori dell’economia mondiale, alterando il libero mercato con posizioni monopolistiche su interi settori, come – solo per fare qualche esempio – quello edilizio (funzionale all’accesso ai più importanti appalti pubblici), del ciclo dei rifiuti, immobiliare e dei giochi.

Il 21 gennaio 2019 la DIA ha eseguito un decreto di sequestro di beni42 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, su proposta del Direttore della DIA, nei confronti di un noto imprenditore reggino del settore della grande distribuzione alimentare e del commercio di autovetture. In particolare, è stata riconosciuta la sua pericolosità sociale per la stretta vicinanza alla ‘ndrangheta, desunta principalmente dalle risultanze del noto procedimento “Fata Morgana” (poi confluito nel procedimento “Ghota”), nell’ambito del quale è stato arrestato nel 2016. In quel contesto investigativo gli è stato contestato di aver fatto parte della cosca LIBRI, ponendosi, all’esito della guerra di mafia, quale soggetto di riferimento nel settore della grande distribuzione alimentare. In particolare aveva turbato il regolare svolgimento delle pubbliche gare nell’affare che consentiva ad un altro imprenditore di inserirsi nel consorzio di un centro commerciale di Villa San Giovanni (RC)43. Le investigazioni patrimoniali svolte dalla DIA sull’intero patrimonio dell’imprenditore hanno acclarato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati, da “ritenersi ‘geneticamente’ viziati e non considerabili”. Inoltre, lo stesso Tribunale ha rilevato come “…nel corso del procedimento “Fata Morgana” sia emersa inequivocabilmente la tendenza, da parte del …, ad intestare a persone a lui vicine le numerose imprese e società di fatto a lui riconducibili…”. Il provvedimento ha riguardato un ingente patrimonio, il cui valore complessivo supera i 20 milioni di euro, consistente in 11 aziende attive nei settori della grande distribuzione alimentare, del commercio automezzi, delle costruzioni, immobiliare e sale da gioco, oltre a 20 immobili e consistenti disponibilità finanziarie. Il successivo 15 maggio, la DIA ha eseguito nei suoi confronti un ulteriore decreto di sequestro di beni45, scaturito da nuovi accertamenti, in base ai quali lo stesso Tribunale ha disposto il sequestro della quota del 50% del capitale sociale di una società intestata alla moglie e dei relativi beni aziendali, per un valore di 2,6 milioni di euro.

Nel comprensorio di Rosarno-San Ferdinando83, si continuano a registrare le ingerenze delle cosche PESCE84 e BELLOCCO85, particolarmente attive nell’infiltrazione dell’economia locale, nei diversi traffici illeciti (specie in ambito portuale), nelle estorsioni, nell’usura e nella gestione dei giochi e delle scommesse.

Sicilia: Ulteriore indicatore di interesse è offerto dalle investigazioni che hanno riguardato la gestione di siti di scommesse sportive on line e il fenomeno del match fixing documentando come anche le tecnologie offrano opportunità di infiltrazione, soprattutto in ambito transnazionale attraverso il sistematico ricorso a piattaforme di gioco predisposte per frodi informatiche, spesso allocate all’estero, che consentono l’evasione fiscale di consistenti somme di denaro. Il sistema, infatti, crea un circuito parallelo a quello legale, non tracciabile, del tutto clandestino rispetto al gioco autorizzato dallo Stato.

Imprenditori locali oppure prestanome sfruttano il principio della libertà di stabilimento per costituire società di gaming e di betting in altri Paesi dell’Unione Europea, di fatto operando sul territorio nazionale, eludendo la stringente normativa italiana in materia fiscale ed antimafia e traendo vantaggio e protezione dalle normative meno esigenti previste sotto questi aspetti in altri Stati membri dell’Unione. Indagini giudiziarie hanno evidenziato, ad esempio, un’anomala concentrazione di operatori del settore, nonché di server ed altre strutture operative nell’isola di Malta.

Recenti indagini di polizia giudiziaria hanno dimostrato che, non di rado, concessionari di siti legali (sovente proprietari anche di siti illegali) ed i loro “master”, per garantire la diffusione del proprio circuito di centri scommesse nel territorio, si sono rivolti direttamente ai vertici delle varie articolazioni territoriali di Cosa nostra, stringendo accordi illeciti. In tal senso le risultanze compendiate nell’operazione Game Over200, nella quale un imprenditore del settore, con l’appoggio della famiglia mafiosa di Partinico, riusciva a imporre il proprio circuito illegale di raccolta scommesse sportive in una vasta area anche della città di Palermo, garantendo, in cambio, un introito fisso o calcolato a percentuale sulle entrate dell’affare.

Le strategie operative di Cosa nostra tendono, inoltre, sempre più ad infiltrare il settore dei giochi e delle scommesse. Tale comparto risulta d’interesse criminale per la possibilità di realizzare guadagni rapidi ed elevati, superiori a quelli ottenibili con qualsiasi altra attività imprenditoriale. Il rischio di infiltrazioni mafiose non riguarda solo il gioco illecito e le scommesse clandestine, ma anche il mercato del gioco e delle scommesse legali. La penetrazione riguarda la gestione di slot machine, le scommesse sportive on line ed il fenomeno del match fixing nonché l’apertura di sale gioco, agenzie e punti di raccolta scommesse. In tal modo, Cosa nostra non solo aggredisce questa nuova forma imprenditoriale, talora applicando il metodo estorsivo, ma si attiva anche per assumere il controllo diretto dei centri scommesse più avviati. Le attività investigative fanno emergere come importanti imprenditori del settore, con l’appoggio delle famiglie mafiose locali, impongano il loro brand, dietro al quale spesso si celano società di diritto estero. I volumi d’affari risultano moltiplicati dal sistematico ricorso a piattaforme di gioco, spesso allocate all’estero, predisposte per realizzare frodi informatiche. Viene così creato un sistema parallelo a quello legale, non tracciabile, elusivo della normativa italiana in materia fiscale ed antimafia.

Oltre che nel settore dei giochi e delle scommesse, gli interessi mafiosi si rivolgono ad altri comparti imprenditoriali. Da segnalare l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, per un valore di circa 2 milioni di euro, eseguito dalla DIA il 17 aprile 2019, nei confronti di un soggetto indagato per avere fittiziamente intestato a un prestanome le quote societarie e l’amministrazione di due rinomate società commerciali di Palermo, operanti nel settore della ristorazione e della pasticceria.

Basti pensare al valore – miliardario – dei patrimoni sequestrati e confiscati nel corso degli anni ai soggetti in rapporti con MESSINA DENARO ed operanti nei più svariati settori imprenditoriali: dall’edilizia alle energie rinnovabili, dalla grande distribuzione alimentare al comparto turistico-alberghiero e agli investimenti immobiliari (anche attraverso le aste giudiziarie), dal settore d’investimento nelle opere d’arte a quello dei giochi e delle scommesse on line. Capitali illeciti che mostrano la capacità di penetrazione economica e l’affarismo di cui il boss è stato capace nel tempo.

Le attività d’indagine documentano che le consorterie di questi territori, oltre ai settori economici tradizionali, si rivolgono al settore della raccolta delle scommesse e dei giochi on line. Attraverso la gestione dei centri scommesse, le consorterie mafiose accrescono la propria capacità di penetrazione e controllo di altre attività nel territorio, in una sorta di circolo vizioso, cogliendo non solo opportunità di riciclaggio, ma anche la possibilità di dare lavoro a persone organiche a Cosa nostra.

In tal senso, nel semestre in esame, si segnala l’operazione “MafiaBet” con la quale, a febbraio 2019, sono stati arrestati237 per i reati di associazione mafiosa, estorsione e corruzione elettorale, un imprenditore del settore, un socio in affari e un soggetto incaricato di gestire una sala scommesse a Castelvetrano, tutti in rapporti con i referenti della famiglia locale. La descritta indagine, inoltre, conferma la costante infiltrazione negli apparati della pubblica amministrazione. Il citato imprenditore in passato aveva ricoperto un incarico presso un ente pubblico della provincia, era stato accusato di aver finanziato la famiglia MESSINA DENARO e di aver sostenuto l’elezione di un deputato regionale, a sua volta indagato per corruzione elettorale. Un’ulteriore conferma di questa osmosi con gli apparati pubblici locali viene dall’operazione “Megawatt” nell’ambito della quale, a giugno 2019, la DIA ha arrestato un dirigente regionale e quattro imprenditori, interessati.

Anche in provincia di Ragusa la criminalità è particolarmente attratta dal settore dei giochi e dei centri scommesse.

Nel semestre, si segnala la confisca del patrimonio di un imprenditore che aveva commercializzato ed installato nel territorio di Vittoria apparecchi da gioco non regolamentari. Il soggetto, inizialmente inserito nel contesto stiddaro, è poi risultato contiguo agli ambienti di Cosa nostra catanese. Il patrimonio e le società facenti capo al soggetto erano stati in parte “schermati”, mediante intestazioni fittizie.

Nel comune di Messina, già nel 2017 con l’operazione “Beta” e il suo prosieguo, è stata accertata la presenza di una cellula dei ROMEO-SANTAPAOLA di Cosa nostra catanese, verso la quale i locali gruppi criminali tendono a non entrare in conflitto. La citata operazione aveva 394 rivelato come il sodalizio avesse praticato in quel contesto estorsioni e gestito illecitamente giochi e scommesse on line, ma anche turbato gare comunali per l’assegnazione di alloggi, nonché esercitato il controllo della distribuzione dei farmaci in Sicilia e Calabria

Puglia – Un ulteriore ambito in cui le cosche pugliesi continuano a dimostrare elevate competenze tecniche e capacità di interazione con le mafie tradizionali è quello del riciclaggio nei settori del gioco d’azzardo e delle scommesse on-line. L’illecita raccolta delle puntate su giochi e scommesse, posta in essere sul territorio italiano attraverso società ubicate all’estero (al fine di aggirare la più rigida normativa sul sistema concessorio-autorizzatorio del nostro Paese), costituisce un indotto di portata strategica, come dimostrato dalle inchieste parallelamente condotte, a novembre del 2018, dalle DDA di Bari (operazione “Scommessa”677), Reggio Calabria (operazione “Galassia”) e Catania (operazione “Gaming offline”) che hanno ricostruito una rete tra criminalità organizzata barese, ‘ndrangheta e mafia siciliana. L’attività, svolta in modo pressoché sovrapponibile dalle tre consorterie criminali, ha consentito una capillare infiltrazione dell’intero settore della raccolta del gioco, assicurando di fatto una posizione di predominio alle famiglie mafiose rispetto agli operatori del circuito legale e contribuendo in maniera determinante a rendere difficoltosa l’attività di controllo da parte degli organi istituzionali preposti, favorendo così il reimpiego di capitali illeciti. Come sottolineato nella precedente semestrale, in questo lucroso affare una figura di rilievo è stata individuata nel cassiere del clan CAPRIATI, esponente della famiglia MARTIRADONNA ed ideatore di questa multinazionale delle scommesse. Spicca, peraltro, anche un altro barese, cugino dei fratelli MARTIRADONNA, arrestato il 22 aprile 2019, a Malta, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti nell’ambito dell’inchiesta “Galassia” della DDA di Reggio Calabria. Stando all’esito delle indagini, corroborate anche dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quest’ultimo è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione di tipo mafioso, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato, evasione fiscale e considerato a capo dell’associazione criminale in qualità di referente delle società utilizzate per l’illecita raccolta di scommesse. Infatti, come evidenziato dai magistrati reggini nelle motivazioni poste a fondamento del provvedimento cautelare, l’indagato “… garantendo gli interessi economici della cosca di ‘ndrangheta TEGANO nel reggino e della famiglia catanese di cosa nostra SANTAPAOLA-ERCOLANO, aveva una sponsorizzazione criminale che poteva permettergli di agire soverchiamente nei confronti dei MARTIRADONNA” .

Nella tendenziale disomogeneità che contraddistingue il panorama criminale del circondario salentino, si ravvisa comunque la comune capacità dei sodalizi di estendere i propri affari nel settore dei giochi e scommesse, anche on line, nonché nel condizionamento della pubblica amministrazione.

