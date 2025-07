Relazione AGCOM 2025: nel 2024, oltre 2mln di euro di sanzioni per violazione del divieto di pubblicità al gioco

Nella mattinata di oggi 16 luglio, è stata presentata la Relazione annuale 2025 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in Senato. Sono presenti numerosi riferimento al settore del gioco,

Nella mattinata di oggi 16 luglio, è stata presentata la Relazione annuale 2025 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in Senato. Sono presenti numerosi riferimento al settore del gioco, soprattutto in relazione al divieto di pubblicità introdotto nel 2018 con l’articolo 9 del Decreto dignità.

“AGCOM ha proseguito, inoltre, le attività di vigilanza e sanzionatorie in materia di divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto Dignità).

Le violazioni rilevate hanno riguardato principalmente condotte lesive commesse su reti di comunicazione elettronica da parte di numerosi content creator. In particolare, ad esito dei procedimenti sanzionatori conclusi nel corso del 2022 e del 2023 nei confronti dei principali fornitori di servizi di condivisione di video19, l’Autorità ha avviato 30 procedimenti nei confronti di altrettanti content creator che diffondevano con cadenza regolare (spesso giornaliera) contenuti promozionali di giochi con vincite in denaro sui propri canali.

Tale attività di identificazione ha portato all’adozione di 25 ordinanze-ingiunzione per la violazione dell’articolo 9 del citato decreto e di cinque archiviazioni. In particolare, i provvedimenti sono stati adottati nei confronti sia di persone giuridiche che di persone fisiche, per un totale di oltre 2 milioni di euro di sanzioni irrogate. Nello stesso periodo di riferimento, l’Autorità ha irrogato per la prima volta una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 9 del decreto Dignità nei confronti di una concessionaria, la società Vincitù S.r.l. (delibera n. 121/24/CONS).

Il provvedimento è stato confermato dal TAR del Lazio con sentenza n. 13241 del 1° luglio 2024 (cfr. capitolo 5), la quale ha evidenziato la sussistenza di un dovere a carico delle grandi piattaforme, parimenti destinatarie del divieto, di dotarsi di adeguati sistemi organizzativi, anche con l’ausilio di strumenti automatizzati e di intelligenza artificiale, idonei ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legge”.

“Le attività di contrasto dell’illegalità online, in particolare rispetto al divieto della pubblicità del gioco d’azzardo e al fenomeno del secondary ticketing, mostrano una riduzione del numero di procedimenti sanzionatori avviati (6), ma un incremento del numero di procedimenti chiusi con provvedimenti di ordinanza-ingiunzione (24) e per archiviazione (17), con solo un caso concluso con oblazione. Inoltre, nel periodo di riferimento, sono state comminate sanzioni per un ammontare complessivo di poco superiore ai 7 milioni di euro. Sull’andamento di tali indicatori incide altresì l’intensa attività svolta dall’Autorità a sostegno di iniziative e campagne informative intese a sensibilizzare gli utenti su un uso maggiormente consapevole della rete”.

Secondo quanto riporato dalla relazione, nel 2024 le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo sono diminuite: l’importo complessivo corrisponde a 1,8 milioni di euro nel 2024, cifra molto più bassa rispetto ai 12, 3 milioni di euro dell’anno precedente.

