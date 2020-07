Relazione 2019 FIGC: raccolta a 2,5 milioni di euro per le scommesse sportive della Nazionale

Il comparto delle scommesse sportive, solo nel 2019 le 10 partite della Nazionale A maschile hanno prodotto una raccolta media per evento pari a oltre 2,5 milioni di euro (con un gettito erariale pari a 0,7 milioni), in confronto agli 0,5 milioni prodotti dalla Nazionale di basket, agli 0,1 di quella di pallavolo e agli 0,01 di quella di rugby. E riscontrabile anche un importante differenziale nella raccolta derivante dai Grandi Eventi per Nazionali 2019: nella top 10 si collocano 7 competizioni calcistiche e 3 di altri sport; in testa alla classifica si posizionano i Campionati Europei Under 21 2019, con 62,5 milioni di raccolta e 1,7 milioni di gettito erariale, seguito dai Mondiali di calcio femminile (53,1 milioni di euro di raccolta e gettito erariale pari a 1,5 milioni) mentre la prima competizione sportiva non calcistica (Mondiali di Basket) si posiziona al sesto posto in questo speciale ranking, con 21 milioni di raccolta e 0,6 milioni di gettito erariale.

I dati presentati nella Relazione 2019 della FIGC confermano anche il sempre più rilevante profilo internazionale, a livello mediatico e commerciale, delle Nazionali italiane.

Nata nel 2015, la Relazione di attività è un processo di reporting annuale che si sviluppa attraverso la redazione di specifici Management Report da parte delle 17 ‘aree di funzione’ della Federazione. Si inserisce inoltre in un programma orientato al raggiungimento dell’obiettivo di buona governance, con particolare focus sulla trasparenza delle attività federali verso tutti gli stakeholder e sulla costruzione di un dialogo interno costante tra aree e funzioni. Le 17 diverse aree federali trimestralmente trasmettono un rapporto di sintesi delle attività svolte, che confluisce in questo documento finale, che costituisce uno strumento di verifica, monitoraggio e allineamento dei risultati gestionali e amministrativi rispetto agli indirizzi politici dettati dagli organi federali e alle strategie aziendali.

La FIGC nel 2019- si ricorda – ha anche proseguito nel suo impegno per la tutela dell’integrita delle competizioni. Nel mese di marzo sono state organizzate 2 sessioni di formazione riservate alle Nazionali partecipanti alle Fase elite dell’Europeo Under 19 maschile e Under 17 femminile in programma in Italia. Il programma ha interessato 8 diverse Nazionali e circa 200 tra ragazzi e ragazze. Con un unico messaggio: tolleranza zero contro il match-fixing e occhi aperti sui rischi della manipolazione delle partite. Nel maggio 2019 si e anche svolta una sessione dedicata alla Nazionale italiana femminile, al fine di condividere le linee guida volute dalla FIFA per contrastare il fenomeno del match fixing, al fine di relazionare sui rischi connessi all’attenzione della criminalita organizzata sul giro di affari delle competizioni internazionali (il turnover sulle scommesse al Mondiale di Francia e stato il piu alto di sempre nella storia della Coppa del Mondo femminile; solo in Italia sono stati movimentati 53,1 milioni di euro, il secondo miglior dato dopo quello dei Campionati Europei Under 21 2019 che hanno toccato i 62,5). Nell’ottobre 2019 i programmi di formazione della FIGC sul tema del match-fixing hanno infine coinvolto le 100 ragazze che hanno partecipato alla UEFA Women’s Under 19 Qualifying Round, in programma proprio in Italia.

Nel corso del 2019, la governance federale ha dato seguito anche alla gestione di tutti gli altri principali temi di riferimento connessi al proprio impianto normativo, a cominciare dalla pubblicazione del nuovo Statuto federale, adeguato in base ai nuovi principi emanati dal CONI. Lo Statuto, in particolare, prevede una nuova maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, la modifica del vincolo sportivo, la reintroduzione della figura del Segretario Generale (al posto del Direttore Generale), la determinazione del divieto di scommesse per tutti i tesserati e la tutela della maternita per le calciatrici, insieme alla previsione della rappresentanza di genere in Consiglio federale e alla disposizione del limite di 3 mandati per il Presidente e gli organi direttivi.

Sul tema piu generale della Giustizia Sportiva, nel maggio 2019 e stata finalizzata una nuova e fondamentale introduzione normativa, con l’approvazione da parte del Consiglio federale del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, basato sui principi ispiratori e sui capisaldi del piu generale progetto legato alla riforma della Giustizia Sportiva.

Il Codice prevede anche l’attenuazione della responsabilità oggettiva in presenza di comportamenti virtuosi delle società, la certezza dei tempi dei giudizi e celerità dei procedimenti, anche grazie alla previsione della perentorietà dei termini, nonché la sistematizzazione e il riordino delle norme, il divieto di scommesse in ambito dilettantistico e giovanile e l’introduzione dei principi del processo sportivo (diritto alla difesa, parità delle parti e giusto processo).

PressGiochi