Relax Gaming sceglie StarCasinò per il lancio mondiale della slot Money Train 4

La slot sarà su StarCasinò in esclusiva per il mercato italiano fino al 4 ottobre e porta con sé una imperdibile Welcome Offer.

StarCasinò è il primo casinò online a lanciare sul mercato mondiale la nuova slot del provider Relax Gaming: Money Train 4. L’ultimo capitolo della saga che ha conquistato il mondo dell’iGaming sarà inoltre esclusiva del casinò online di Betsson Group, per il mercato italiano, fino al 4 ottobre. Per festeggiare con gli appassionati queste importanti novità StarCasinò ha annunciato un’imperdibile Welcome Offer che prevede un cashback fino a 2.000€, cumulabile su tutte le slot, e 50 Free Spin da utilizzare proprio sulla Money Train 4.

La saga Money Train di Relax Gaming ha riscosso molti consensi e ottenuto importanti risultati sul casinò online di Betsson Group coinvolgendo oltre 25.000 player e raccogliendo più di 7.000.000€ con i suoi spin. Successi che continueranno con l’arrivo di Money Train 4, la slot che il provider stesso definisce come il titolo dell’anno e che trasporterà gli utenti a bordo del treno in un’epica avventura ambientata in un Far West futuristico. I giocatori saranno coinvolti in un’esperienza di gioco unica e caratterizzata da un mix di finzione e realtà. La grafica è curata nei minimi dettagli e l’alta qualità di audio e immagini completano un’atmosfera che sembra portare i giocatori all’interno di un film.

“Essere scelti, a livello mondiale, per il lancio di un titolo come Money Train 4 e ottenere un’esclusiva per l’Italia è per noi un grande traguardo oltreché un significativo riconoscimento della qualità della nostra piattaforma. Relax Gaming è uno dei più importanti provider del panorama internazionale e il suo apprezzamento e stima, frutto di anni di collaborazione, ci rende davvero soddisfatti e orgogliosi. Un rapporto consolidato e capace di guardare anche al futuro con l’obiettivo di continuare a collaborare per attivare altri interessanti progetti insieme. Teniamo particolarmente a celebrare questo risultato con tutti gli appassionati e con il nostro team che lavora costantemente per portare sempre ai nostri clienti le migliori opportunità del mercato” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

“StarCasinò è un marchio fantastico e grazie alle precedenti versioni di Money Train sappiamo che i giocatori italiani sono grandi fan di questa saga. L’Italia sta rapidamente scalando le classifiche dei mercati più performanti di Relax. Non potremmo essere più felici, quindi, di offrire loro con un giorno di anticipo l’accesso esclusivo alla release!” ha affermato Nadiya Attard, CCO di Relax Gaming.

