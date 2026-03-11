Newsletter

11 Marzo 2026 - 21:49

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Regolamento del MEF su lotterie ad estrazione differita: parere positivo del CdS, ma con osservazioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo, con osservazioni, sul “Regolamento generale delle lotterie ad estrazione differita anche con partecipazione a distanza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del

11 Marzo 2026

Share the post "Regolamento del MEF su lotterie ad estrazione differita: parere positivo del CdS, ma con osservazioni"

Stampa pagina

Il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo, con osservazioni, sul “Regolamento generale delle lotterie ad estrazione differita anche con partecipazione a distanza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”.

Il nuovo regolamento ha l’obiettivo di razionalizzare e aggiornare la normativa esistente sulle lotterie nazionali, coordinando le diverse disposizioni regolamentari già in vigore e definendo una procedura standard per l’organizzazione delle lotterie ad estrazione differita. In particolare, il provvedimento disciplina gli adempimenti necessari alla realizzazione dei servizi collegati alle lotterie e le modalità per individuare le emittenti televisive che ne curano l’abbinamento con programmi di intrattenimento.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato alcune criticità nella documentazione di supporto al provvedimento, in particolare nella relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione. Secondo i giudici amministrativi, l’analisi avrebbe dovuto approfondire maggiormente le ragioni economiche e sociali che rendono necessario l’intervento normativo, oltre a fornire dati più dettagliati sulle vendite dei biglietti, sulla loro distribuzione geografica e sull’andamento delle vendite nel tempo. La Sezione ha inoltre osservato che non sono state illustrate in modo sufficientemente chiaro le motivazioni dell’incremento dei risultati registrato nel 2024 rispetto agli anni precedenti.

Un ulteriore elemento segnalato riguarda la scelta di introdurre una fascia di prezzo per i biglietti, compresa tra 1 e 100 euro, invece di un prezzo fisso. Secondo il Consiglio di Stato, sarebbe stato opportuno spiegare meglio quali analisi abbiano portato alla definizione di questo intervallo e quali siano le previsioni di vendita attese.

Nonostante queste osservazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto lo schema di regolamento formalmente conforme alla normativa primaria e ha espresso parere favorevole, suggerendo però di prevedere in futuro un monitoraggio dell’impatto delle nuove disposizioni per valutarne concretamente gli effetti.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Regolamento del MEF su lotterie ad estrazione differita: parere positivo del CdS, ma con osservazioni

Europa League – Roma favorita nell’euroderby contro il Bologna. Malen, primo marcatore a 5,00 su Sisal.it, pronto a lasciare il segno

ADM, giochi numerici: previste nuove regole per la pubblicazione del Bollettino ufficiale e del Notiziario delle estrazioni

Riordino del gioco, De Bertoldi (Lega): “Serve una riforma guidata dalla politica, no al rischio oligopolio”

Riordino del gioco fisico, Albano (MEF): “Allo studio uno schema di decreto legislativo, già avviati confronti con le associazioni di settore”

StarCasinò accoglie l’innovazione di TaDa Gaming: un nuovo universo di intrattenimento sbarca in Italia

Raffadali (AG): chiuso per 30 giorni un centro scommesse per attività abusiva

Verso ENADA 2026. Galasso (Codere): “Evoluzione della rete e nuove opportunità di crescita”

Olanda. Aumento tasse sul gioco, gli operatori: “Entrate in calo, rivedere la stretta fiscale”

Goa alza le barriere per i nuovi casinò: licenze terrestri più care del 200%

10&Lotto: doppio colpo da 100mila euro realizzato in Puglia e Campania

Il nuovo fronte del gioco illegale: quando i Chatbot AI attirano giocatori verso siti non autorizzati

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter