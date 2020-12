Regno Unito. YGAM sceglie Marvin Sordell come primo ambasciatore in assoluto

L’ex calciatore della Premier League Marvin Sordell è stato scelto come primo ambasciatore di beneficenza in assoluto per Young Gamers & Gamblers Education Trust (YGAM). Il suo lavoro come volontario con YGAM comporterà la fornitura di preziose informazioni sui programmi educativi dell’ente di beneficenza con una forte attenzione alla salute mentale.

Commentando il suo nuovo ruolo, Sordell ha dichiarato: “Sono lieto di diventare un ambasciatore di YGAM. Questo è un fantastico ente di beneficenza guidato da alcune persone ispiratrici a Lee. Sono entrato a far parte della YGAM pochi mesi fa e sono rimasto sbalordito dalla passione e dall’entusiasmo di tutti coloro che lavorano per fornire i loro programmi educativi. È incredibile vedere insegnanti, genitori, operatori giovanili e persone con esperienze vissute che si uniscono per salvaguardare le generazioni future. È molto piacevole vedere l’educazione sulla salute mentale come una parte così fondamentale delle loro risorse. Sono rimasto molto colpito dalle loro collaborazioni con i trust della comunità di club di calcio e non vedo l’ora di sostenere il loro grande lavoro”.

