Regno Unito. Vendite record per la Lotteria Nazionale

Il gruppo Camelot ha registrato vendite record per 7,91 miliardi di sterline dalla lotteria nazionale. Il dato per l’anno conclusosi il 31 marzo ha rilevato un aumento del 9,7% rispetto all’anno precedente e il terzo anno consecutivo di crescita delle vendite dopo il calo del 2017. I canali digitali hanno continuato a guidare la crescita, superando per la prima volta il limite di £2 miliardi, generando £2,46 miliardi, con un incremento di £624 milioni. Circa il 65% delle vendite digitali è stato generato su smartphone e tablet mobili, con vendite mobili aumentate del 57,5%. È il terzo anno consecutivo di crescita delle vendite per la Lotteria Nazionale da quando è stata effettuata una revisione strategica a seguito di un calo delle vendite nel 2017. I ricavi totali per il 2019-2020 hanno finalmente superato il precedente record di vendite annuali di 7,62 miliardi di sterline realizzato nel 2015-16. Il gruppo non ha rivelato dati sugli utili, ma ha dichiarato di aver offerto1,85 miliardi di sterline per cause ragionevoli, riflettendo un aumento di 198,4 milioni di sterline(+12%) sull’esercizio finanziario 2018-19, pagando inoltre 4,13 miliardi di vincite ai giocatori. Le vendite di giochi basati sul sorteggio sono aumentate di £455,3 milioni raggiungendo £4,5 miliardi a seguito di modifiche volte a creare una gamma più interessante di giochi e le entrate da gratta e vinci e giochi a vincita istantanea online sono aumentate di £243 milioni a £3,5 miliardi. Le vendite nei negozi sono aumentate dell’1,4 % a £ 5,4 miliardi, guadagnando commissioni per i rivenditori della lotteria nazionale per 312,7 milioni di sterline, con un incremento del 2,8%.

Nigel Railton, CEO di Camelot, ha dichiarato: “A tre anni dalla revisione strategica, stiamo assistendo a una crescita in tutte le aree dell’azienda. Fondamentalmente, le nostre prestazioni di vendita migliori di sempre hanno offerto un aumento di £200 milioni per buone cause in un momento difficile per il Regno Unito. Come molte aziende, Camelot ha visto l’interruzione a causa della pandemia, in particolare nella vendita al dettaglio ma, grazie alla combinazione delle basi che abbiamo gettato negli ultimi tre anni e ad alcuni interventi urgenti per rispondere alla situazione attuale, le nostre vendite si stanno dimostrando resilienti. Questo non vuol dire che non c’è alcun impatto, ma il business si sta adattando e continua ad adattarsi bene al cambiamento della situazione. Rimaniamo completamente concentrati sul continuare a gestire la Lotteria Nazionale nel modo più sicuro e responsabile possibile perché conosciamo l’importanza del lavoro che svolge nel raccogliere oltre 30 milioni di sterline ogni settimana per buone cause in tutto il Regno Unito. Con l’attuale incertezza, l’anno a venire sarà inevitabilmente una sfida”.

Camelot ha dichiarato che rimuoverà tutte le spese di restituzione dei gratta e vinci per la chiusura dei giochi durante il blocco di marzo / aprile 2020. La società rimuoverà tutti i 32 giochi dagli inventari dei rivenditori, con i dirigenti delle vendite che visiteranno i negozi per raccogliere eventuali pacchetti non attivati​.

