Regno Unito. Un altro attacco alla Gambling Commission

Un’altra Commissione parlamentare ha attaccato la Gambling Commission, chiedendo una revisione della regolamentazione del gioco d’azzardo nel Regno Unito. Il Comitato dei conti pubblici della Camera dei Comuni, che indaga su come vengono spesi i soldi dal Governo, ha pubblicato un rapporto che etichetta il Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport (DCMS) come “compiacente” e la Commissione lenta e debole. Il rapporto afferma che entrambi “non sono riusciti a proteggere adeguatamente i consumatori” e hanno una “comprensione inaccettabilmente debole” del danno da gioco d’azzardo. Il nuovo rapporto del comitato dei conti pubblici critica la Commissione per non avere indicatori di prestazione e afferma che intanto l’autorità di regolamentazione ha adottato misure come il divieto del gioco d’azzardo con carte di credito e l’aumento delle sanzioni finanziarie. Sostiene che in altre aree della salute pubblica l’approccio del Governo è quello del prevenire è meglio che curare, ma che nel 2018-19 il Regno Unito ha preso commissioni per 19 milioni di sterline mentre l’industria del gioco d’azzardo ha accettato di spendere 60 milioni di sterline per trattare i giocatori problematici. Il comitato sostiene che sarebbe preferibile aumentare il bilancio della Commissione per prevenire danni connessi al gioco piuttosto che far sì che gli operatori spendano denaro. Il Comitato ha dichiarato: “Il Comitato ritiene che il ritmo dei cambiamenti per garantire una regolamentazione efficace sia stato lento e che le sanzioni per le aziende che non affrontano efficacemente i problemi relativi al gioco d’azzardo siano deboli”. Dichiara inoltre che la Commissione dovrebbe esaminare urgentemente l’impatto delle scommesse a quota fissa ai sensi della legislazione sulla lotteria e “migliorare radicalmente” la raccolta dei dati sulle proprie prestazioni. Il rapporto conclude che il DCMS “deve iniziare con urgenza la revisione prevista dalla legge sul gioco d’azzardo”, stabilendo un calendario entro tre mesi.

Meg Hillier, presidente del Comitato, ha dichiarato: “Ciò che è emerso è il ritratto di un regolatore torpido e che non sembra interessato né ai danni né ai mezzi che potrebbe usare per prevenirli. La Commissione ha bisogno di una revisione radicale: deve essere più rapida nel risolvere i problemi, aggiornare le condizioni delle licenze aziendali per proteggere i consumatori vulnerabili e rafforzare i diritti di tali consumatori. La questione del danno da gioco non è abbastanza in alto nell’agenda del Governo. Il Dipartimento non deve continuare a trascinare i piedi, dobbiamo vedere movimenti urgenti sulla revisione del sistema”.

