Regno Unito. Twitter collabora con la Gambling Commission sul gioco responsabile

Nel tentativo di offrire informazioni su come limitare i contenuti relativi al gioco d’azzardo attraverso la sua piattaforma, il colosso dei social media Twitter ha stretto una collaborazione con la Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito per “sostenere le priorità di una comunicazione pubblicitaria responsabile”.

La guida dovrebbe spiegare i diversi metodi con cui gli strumenti e le impostazioni di sicurezza di Twitter possono essere regolati all’interno di un singolo account, con la speranza di “aiutare a mitigare il rischio di esposizione a messaggi di pubblicità correlati al gioco”.

Twitter è il primo social a lavorare insieme a UKGC, ma il regolatore ha delineato piani per lavorare con altre piattaforme di social media per distribuire una guida simile.

Lo scorso ottobre, il direttore generale della Commissione Neil McArthur ha sollevato le sue preoccupazioni per il settore del gioco d’azzardo riguardo all’esposizione di annunci di gioco a bambini, giovani e adulti vulnerabili. Ha incoraggiato le aziende di gioco d’azzardo ad abbracciare la tecnologia pubblicitaria e ad essere più socialmente responsabili.

Ha dichiarato: “Negli ultimi anni la spesa pubblicitaria è aumentata con i giovani e gli adulti vulnerabili esposti a livelli significativi di pubblicità sul gioco online e tramite i social media.

Questo livello di esposizione è fonte di preoccupazione e ho sfidato l’industria ad accelerare rapidamente le opportunità di riduzione della quantità di pubblicità vista da giovani, bambini e adulti vulnerabili su tutte le piattaforme digitali. Mentre lavoriamo su un piano che stabilisce nuovi standard su come l’industria abbraccerà la tecnologia pubblicitaria, spero che questa guida svolgerà un ruolo nell’aiutare i consumatori a limitare i contenuti relativi al gioco che vedono su Twitter.”

La pubblicazione include indicazioni su: Gestione degli “interessi” all’interno di un profilo; Disattivazione delle notifiche; Utilizzo della funzione muto; limiti alla pubblicità delle scommesse.

Katy Minshall, Responsabile delle politiche pubbliche del Regno Unito su Twitter, ha dichiarato: “Migliorare la salute della conversazione pubblica è la nostra missione generale, in quanto vogliamo garantire che coloro che lavorano nel servizio si sentano sicuri e supportati. Tenendo presente ciò, continuiamo a far rispettare le nostre norme, in particolare in merito ai contenuti degli annunci proibiti e limitati, nonché a valutare l’idoneità degli annunci sul nostro servizio: tali norme si applicano a tutti gli inserzionisti e agli annunci pubblicitari su Twitter. Continuiamo inoltre a lavorare con i partner del settore su strumenti a supporto delle loro priorità pubblicitarie responsabili. Siamo felici di collaborare con la Commissione per il gioco d’azzardo nel fornire agli utenti di Twitter informazioni sugli strumenti e i controlli che possono utilizzare per gestire la loro esperienza. “

PressGiochi