Regno Unito. Tutto il denaro ottenuto dal Virtual Grand National andrà in beneficienza

Il Grand National è la corsa di cavalli più importante nel Regno Unito e, data l’impossibilità di disputarsi sabato scorso 4 aprile, è stato deciso di organizzare una gara virtuale su cui scommettere. Tutto il denaro ottenuto dagli operatori di scommesse è andato in beneficenza.

Per la prima volta, una corsa di cavalli virtuale è stata trasmessa in televisione nel Regno Unito. Qualcosa che ha innescato il volume delle scommesse ricevute e che è servito a dimostrare, dato il periodo che sta vivendo la popolazione del paese, il desiderio di divertirsi e scommettere su uno degli eventi più importanti dell’anno. L’impatto di questa gara virtuale è stato tale che sia la televisione che i media hanno dato un’enorme visibilità all’evento, che ha sostituito l’effettiva gara che si sarebbe tenuta lo scorso sabato 4 aprile. Il cavallo Potters Corner è stato proclamato vincitore di questo Virtual Grand National: un trionfo che è stato pagato ad una quota di 18,0, quindi chiunque abbia scommesso sul suo trionfo ha vinto 18 euro per euro scommessi. Come precedentemente pianificato, tutti i proventi di questo evento sono stati devoluti a NHS Charities Together, quindi si stima che i bookmaker doneranno oltre 2,6 milioni di sterline all’associazione.

PressGiochi