Newsletter

30 Aprile 2026 - 11:54

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Regno Unito. Tim Miller (GC): “L’innovazione è una forza del gaming, ma va bilanciata con la riduzione dei rischi per i consumatori”

Al primo Ethical Gambling Forum ospitato nel Regno Unito, Tim Miller, Executive Director della Gambling Commission, ha delineato una visione del settore del gioco d’azzardo centrata sull’equilibrio tra innovazione, tutela

30 Aprile 2026

Share the post "Regno Unito. Tim Miller (GC): “L’innovazione è una forza del gaming, ma va bilanciata con la riduzione dei rischi per i consumatori”"

Stampa pagina

Al primo Ethical Gambling Forum ospitato nel Regno Unito, Tim Miller, Executive Director della Gambling Commission, ha delineato una visione del settore del gioco d’azzardo centrata sull’equilibrio tra innovazione, tutela dei consumatori e collaborazione regolatoria.

Nel suo intervento, Miller ha sottolineato come il comparto del gambling sia per sua natura dinamico, competitivo e fortemente orientato all’innovazione tecnologica. Una caratteristica che, secondo il dirigente, rappresenta un valore per i consumatori e per la qualità dell’offerta, ma che richiede allo stesso tempo un quadro regolatorio capace di intervenire quando emergono rischi concreti.

Gran parte del discorso è stata dedicata all’attuazione del Gambling Act Review del 2023 e, in particolare, al tema delle Financial Risk Assessments, uno degli ultimi pilastri ancora in fase di definizione. Miller ha respinto le critiche e le interpretazioni “inesatte o fuorvianti” emerse nel dibattito pubblico, ribadendo che l’obiettivo delle nuove misure non è limitare la spesa dei consumatori, né introdurre controlli invasivi, ma individuare in modo più efficace i casi di vulnerabilità finanziaria.

I dati del progetto pilota citati nel suo intervento indicano che solo una piccola quota degli account attivi verrebbe coinvolta nei controlli, mentre la stragrande maggioranza degli utenti non subirebbe alcuna interruzione o verifica aggiuntiva. Ancora più rilevante, secondo Miller, è il fatto che il nuovo sistema risulterebbe significativamente più efficiente rispetto alle previsioni iniziali del governo, con una quota molto elevata di verifiche gestite in modo completamente “frictionless”, cioè senza impatti percepibili per il cliente.

Accanto alla questione della regolazione dei rischi, Miller ha posto forte enfasi sul tema della collaborazione internazionale e tra stakeholder. In un settore globale e sempre più digitale, ha affermato, nessun regolatore può affrontare da solo fenomeni come il gioco illegale o le nuove forme di offerta online. In questo contesto, ha richiamato anche il lavoro della Commissione nella lotta ai siti non autorizzati, evidenziando centinaia di migliaia di interventi già realizzati tra rimozione di URL, blocchi e azioni di contrasto.

Un altro passaggio significativo ha riguardato il rapporto tra regolazione e innovazione. Miller ha riconosciuto che negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla protezione dei consumatori, ma ha sottolineato la necessità di tornare a favorire anche lo sviluppo del settore, purché coerente con gli obiettivi di sicurezza e correttezza del mercato. In questo contesto ha aperto anche alla possibilità di esplorare nuove soluzioni tecnologiche nei pagamenti e nei servizi digitali, inclusi strumenti basati su criptovalute, se compatibili con il quadro normativo.

In chiusura, il dirigente ha ribadito la linea strategica della Gambling Commission: mantenere un mercato competitivo e innovativo, ma sempre all’interno di un sistema regolato, trasparente e orientato alla tutela dei consumatori. Un equilibrio che, ha sottolineato, richiede cooperazione costante tra autorità, industria e partner internazionali.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

La MGA pubblica un avviso su diversi URL non autorizzati

Regno Unito. Tim Miller (GC): “L’innovazione è una forza del gaming, ma va bilanciata con la riduzione dei rischi per i consumatori”

UK, Angus (Gambling Commission): “Il mercato resta stabile, ma il contesto regolatorio e fiscale sta cambiando rapidamente”

Cina, nel primo trimestre del 2026 le vendite delle lotterie si attestano a $211,1 mld

Malta Gaming Authority avvia una consultazione mirata sul potenziamento del Recognition Notice Framework

Il Parlamento Ue pensa a un prelievo su giochi e scommesse per il bilancio 2028-2034

iGaming Germany 2026, i leader piu’ autorevoli del settore si esprimono a tre settimane dall’evento

Olanda, KSA richiama Holland Casino Online e Vbet per scommesse non autorizzate sugli autogol

Spagna, via libera dalla CE ai nuovi obblighi sui messaggi pubblicitari legati al gioco d’azzardo

Svizzera, azione coordinata contro il gioco illegale: sequestrati contanti e 5 apparecchi da gioco

Malta: nel primo trimestre del 2026, 70 segnalazioni di scommesse sospette

Il Brasile vieta i prediction marktes: Anatel ha già bloccato 28 piattaforme

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter