Regno Unito. The Health Lottery aumenta i contributi per il sostegno delle imprese colpite dalla crisi del COVID-19

The Health Lottery, ha dichiarato che aumenterà i suoi contributi di beneficenza dal 20,34% al 25,5% delle entrate per aiutare i progetti colpiti dalla crisi del COVID-19.

Lanciata nel 2011, The Health Lottery sovrintende a 12 lotterie regionali con estrazioni tenute cinque volte a settimana. Ogni mese, una parte delle loro entrate è diretta a buone cause che si concentrano sulla lotta alle disuguaglianze sanitarie. Finora ha concesso oltre 115 milioni di sterline a 3000 progetti di beneficenza.

L’Amministratore delegato del gruppo congiunto Health Lottery, Martin Ellice, ha dichiarato: “La crisi del COVID-19 ha lasciato molte organizzazioni benefiche e progetti in una posizione vulnerabile. Questo è il motivo per cui abbiamo preso la decisione di aumentare il livello del contributo di oltre il 25%, permettendoci di sostenere i progetti di disuguaglianza che sono importanti per le comunità locali. Non c’è mai stato un momento più importante per sostenere il lavoro fenomenale svolto da migliaia di organizzazioni benefiche e progetti in tutta la Gran Bretagna,molti dei quali hanno un disperato bisogno di finanziamenti”.

