Regno Unito. Successo per la campagna sulla sensibilizzazione delle pubblicità vietate ai minori

La Advertising Standards Authority (ASA) ha segnalato un significativo miglioramento del numero di annunci di giochi vietati agli spettatori minorenni. Il miglioramento arriva dopo che un rapporto iniziale all’inizio dell’anno ha definito il gioco d’azzardo il più grande trasgressore in termini di violazione delle regole sulla prevenzione dell’esposizione degli annunci tra i minori, peggio di alcol e sigarette elettroniche. Mentre 70 annunci posizionati in modo inappropriato sono stati identificati nel primo sondaggio, gli ultimi controlli durante i tre mesi da luglio a settembre hanno identificato solo 5 annunci. I cinque annunci di scommesse provenivano da tre diversi operatori di gioco d’azzardo su sei siti web. A differenza della prima scansione, questa volta non sono state segnalate violazioni sui canali YouTube.

A ottobre, il Betting and Gaming Council (BGC) ha approvato un nuovo codice del settore per la pubblicità socialmente responsabile in base al quale i membri si impegnano a garantire che le campagne sui social media si rivolgono solo a un pubblico di età superiore ai 25 anni e utilizzino il limite di età per prevenire l’esposizione tra i minori. L’ASA continuerà le sue campagne di marketing, ha detto. L’amministratore delegato di ASA Guy Parker ha dichiarato: “Siamo incoraggiati a vedere gli inserzionisti, in particolare nel settore del gioco d’azzardo, intraprendere misure per indirizzare responsabilmente i loro annunci online soggetti a limiti di età. Ci aspettiamo che questa tendenza continui, in particolare tra gli inserzionisti HFSS, per tutto il resto del progetto e oltre. Continueremo a lavorare con gli inserzionisti e ad agire, ove necessario, per creare una cultura di tolleranza zero per gli annunci soggetti a limiti di età che appaiono sui siti web destinati ai bambini”.

PressGiochi