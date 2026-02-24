Regno Unito: stretta sulle sponsorizzazioni nel calcio, il BGC sostiene il divieto per gli operatori di gioco senza licenza

Il Betting and Gaming Council (BGC) esprime il proprio sostegno al piano annunciato dal Governo volto a impedire ai club della Premier League di accettare sponsorizzazioni da operatori di gioco d’azzardo privi di licenza nel Regno Unito.

Un portavoce del BGC ha dichiarato: “Accogliamo con favore l’iniziativa del Governo di intervenire per impedire ai club della Premier League di collaborare con operatori non autorizzati nel Regno Unito. Si tratta di un passo importante per tutelare i consumatori e preservare l’integrità dello sport”.

Si ritiene condivisibile la posizione della Segretaria alla Cultura Lisa Nandy, secondo cui le aziende di gioco prive di licenza nel Regno Unito non dovrebbero poter sponsorizzare i club della Premier League. Si evidenzia inoltre l’opportunità di estendere tale divieto, impedendo a operatori illegali e dannosi qualsiasi forma di sponsorizzazione sportiva nel Paese.

Il BGC sottolinea che il settore regolamentato sta affrontando un contesto caratterizzato da un aumento significativo della pressione fiscale e da normative sempre più stringenti, oltre a una riduzione degli investimenti pubblicitari. In questo scenario, diventa fondamentale contrastare con decisione la crescita del mercato nero.

“Gli operatori autorizzati membri del Betting and Gaming Council sono regolamentati in Gran Bretagna e rispettano rigorosi standard in materia di tutela dei consumatori, gioco responsabile e solidità finanziaria. Gli operatori illegali, al contrario, eludono le tasse, ignorano le norme sul gioco sicuro e mettono seriamente a rischio i consumatori, minando le protezioni previste dal sistema regolamentato. Sosteniamo tutte le misure volte a proteggere i tifosi, garantire standard elevati e mantenere i clienti al sicuro all’interno di un mercato regolamentato e trasparente”, sostiene in una nota il portavoce del BGC.

PressGiochi