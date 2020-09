Regno Unito. Senza spettatori gli ippodromi perdono 4 milioni di euro al mese

La Racecourse Association afferma in un nuovo rapporto che tenere le corse di cavalli a porte chiuse senza spettatori costa all’ippodromo 4 milioni di euro al mese. L’associazione ha pubblicato un rapporto dettagliato sulle entrate degli ippodromi britannici nel tentativo di aumentare la trasparenza e “affrontare qualsiasi idea sbagliata sulle finanze degli ippodromi”. Descrive in dettaglio il reddito, la redditività e i contributi in denaro di 59 ippodromi.

Le misure del COVID-19 sono costate agli ippodromi 8 milioni di sterline al mese durante la sospensione delle corse e continuano a costare 4 milioni di sterline al mese con le corse a porte chiuse. Afferma che prima dell’avvento della nuova pandemia, gli ippodromi avevano già previsto che il 2020 avrebbe registrato un calo della redditività a causa di un calo dei proventi dei diritti dei media a seguito della chiusura di un numero significativo di negozi di scommesse lo scorso anno. Come risultato del calo delle entrate dei diritti dei media, gli ippodromi avevano previsto che il 47% del reddito quest’anno sarebbe arrivato dai racegoers e solo il 39% dai bookmaker tramite prelievi e diritti dei media. Il fatturato delle attività di corsa come dettagliato negli ultimi conti degli ippodromi è stato di 575 milioni di sterline, portando a un utile operativo di 28 milioni di sterline dopo la spesa in conto capitale. Nei 59 ippodromi, il 29% del reddito totale è stato speso per premi in denaro, il 33% per i costi degli eventi e il 27% per le spese generali. Il montepremi è aumentato del 72% negli ultimi 8 anni, del 42% in termini reali.

La Racecourse Association ha dichiarato: “Un malinteso comune riguardo alle finanze degli ippodromi è l’opinione che le entrate dei diritti dei media rappresentino la maggior parte dei profitti. I ricavi dei media sono semplicemente un flusso di entrate per gli ippodromi, rappresentando il 24% di tutte le entrate nel 2020; gli spettatori rappresentano una percentuale molto maggiore (47%) del fatturato dell’ippodromo. Ciò dimostra ulteriormente la necessità fondamentale di riportare le persone agli ippodromi: durante il 2020 tutti gli ippodromi dovranno affrontare riduzioni delle entrate che si avvicinano al 75% e si prevede che tutti saranno in perdita”.

Maggie Carver, Presidente della Racecourse Association, ha dichiarato: “La RCA è lieta di pubblicare questa analisi dettagliata delle finanze dell’ippodromo che speriamo spianerà la strada a un’ulteriore collaborazione mentre ci riprendiamo dalla pandemia. Gli effetti finanziari del COVID-19 sono stati devastanti per gli ippodromi di tutte le dimensioni, con ricavi in calo fino al 75% in alcuni casi. La ripresa non sarà rapida, anche se lavorando insieme sono fiducioso che lo sport sarà in una posizione migliore per affrontare le sfide del futuro”.

David Armstrong, amministratore delegato della Racecourse Association, ha dichiarato: “L’impatto della pandemia sugli ippodromi è enorme, con una perdita di entrate che probabilmente si aggirerà intorno ai 250-300 milioni di sterline nel solo 2020. Il ritorno degli eventi è il passo successivo nel piano di recupero e non vediamo l’ora di poter riportare le persone agli ippodromi il prima possibile”.

La prossima settimana inizierà una serie di gare di corse di cavalli con spettatori, mentre il ritorno di prova delle scommesse sul campo è stato prorogato a tempo indeterminato. Il primo evento in programma con spettatori da quando sono state introdotte le misure di blocco a marzo si svolgerà all’ippodromo di Doncaster mercoledì 9 settembre come parte del Festival di St. Leger. Seguirà Warwick il 21 settembre, quindi il Cambridgeshire Meeting a Newmarket il 24-26 settembre. Ogni ippodromo dovrà presentare una valutazione dettagliata del rischio e un piano operativo.

