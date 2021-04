Regno Unito. Rinviate le corse ippiche per lutto nazionale

Le corse ippiche del Regno Unito che dovevano svolgersi sabato sono state riprogrammate per rispetto per i funerali di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, il Duca di Edimburgo, scomparso lo scorso fine settimana all’età di 99 anni.

La British Horseracing Authority (BHA) ha confermato che non si svolgeranno gare in tutto il Regno Unito tra le 14:45 e le 16:15 di sabato 17 aprile. Di conseguenza, gli incontri “Coral Scottish Grand National” ad Ayr e “Dubai Duty Free Spring Trials” a Newbury verranno ora spostati da sabato 17 a domenica 18 aprile pomeriggio. “Le corse britanniche rispetteranno in modo appropriato il periodo di lutto nazionale durante gli incontri fino a sabato 17 aprile, compreso l’uso di bracciali neri e bandiere che sventolano a mezz’asta”, ha spiegato il BHA nella sua dichiarazione.

