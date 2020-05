Regno Unito. Racing pensa ad un piano di ripresa per le attività ippiche

Nel Regno Unito, dopo che il Governo ha dato via libera al ritorno dello sport a porte chiuse dal primo giugno, i dirigenti dell’ippica si sono impegnati nel creare un piano di ripresa. Nel documento, il Governo ha dichiarato di aver pianificato che gli eventi sportivi e culturali riprendano a porte chiuse come parte della seconda fase di allentamento delle attuali restrizioni. La data per la ripresa sarà soggetta a una valutazione da parte dei funzionari della sanità pubblica e il Regno Unito dovrà soddisfare i cinque test del Governo per facilitare le misure di blocco. Fino a quando questi test non saranno soddisfatti, le attuali restrizioni rimarranno in vigore. In una dichiarazione, il Comitato Esecutivo di Racing, che include la British Horseracing Authority, la Racecourse Association, la Racehorse Owners ‘Association e la National Trainers Federation, ha pubblicato una linea temporale per riprendere levIlattività. Il BHA sta già lavorando per riprendere lo sport a porte chiuse in modo da ridurre al minimo il rischio per i partecipanti introducendo misure di distanza sociale e rigorosi controlli infettivi. Nella dichiarazione, il Comitato Esecutivo ha sottolineato che concentrerà i suoi sforzi durante il resto di maggio “finalizzando e concordando questi cambiamenti in tutto il settore e supportando tutti a comprenderli e adottarli”.

