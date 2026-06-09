Regno Unito. Raccolta di gioco a 4,5 miliardi £ nel Q4 2025: casinò online a quota 1,49 miliardi

Il settore del gioco nel Regno Unito ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con una raccolta lorda di gioco (Gross Gambling Yield – GGY) pari a 4,5 miliardi di sterline (circa 6 miliardi di dollari), in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo evidenziano gli ultimi dati pubblicati dalla Gambling Commission, che confermano il ruolo sempre più centrale del canale online nel mercato britannico.

Tra ottobre e dicembre 2025, il GGY derivante da casinò online, scommesse e bingo a distanza ha raggiunto 2,12 miliardi di sterline, rappresentando quasi la metà dell’intero mercato. In particolare, il segmento dei casinò online ha generato 1,49 miliardi di sterline, pari al 70% dei ricavi complessivi del comparto remoto.

I settori terrestri – tra cui sale giochi, agenzie di scommesse, sale bingo e casinò fisici – hanno invece prodotto circa 1,2 miliardi di sterline di GGY. Le scommesse retail hanno contribuito con 613 milioni di sterline, pari al 48,2% delle entrate complessive del gioco terrestre. La raccolta complessiva del comparto online (casinò, scommesse e bingo) ha raggiunto nel trimestre 39,18 miliardi di sterline. Le scommesse online hanno generato 599 milioni di sterline di GGY, mentre il bingo online si è attestato a 38,7 milioni.

Su base annuale, il GGY aggregato dei segmenti online ha toccato 5,55 miliardi di sterline, consolidando ulteriormente la leadership del digitale come principale fonte di ricavi dell’industria del gioco britannica.

Sul fronte della partecipazione, l’ultima indagine GSGB (Gambling Survey for Great Britain), condotta tra settembre 2025 e gennaio 2026, rileva che il 47% degli intervistati ha preso parte ad almeno un’attività di gioco nelle quattro settimane precedenti. Escludendo i soli giocatori di lotterie, la percentuale scende al 26%.

Il gioco online continua a superare quello in presenza: il 37% degli intervistati ha dichiarato di aver giocato online, contro il 27% che ha partecipato esclusivamente ad attività terrestri. Al netto delle lotterie, le percentuali si attestano rispettivamente al 15% e al 17%.

L’incidenza più elevata si registra nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni, dove il 56% degli intervistati ha riferito di aver giocato nelle quattro settimane precedenti. Tra i giovani di età compresa tra 18 e 24 anni la partecipazione complessiva si ferma al 31%, ma con una maggiore propensione verso prodotti diversi dalle lotterie.

Permane inoltre un significativo divario di genere: il 49% degli uomini dichiara di partecipare ad attività di gioco, contro il 44% delle donne. Nelle scommesse il divario è ancora più marcato, con il 13% degli uomini coinvolti rispetto al 4% delle donne.

Le lotterie restano comunque il prodotto più diffuso nel Paese. Il 31% degli intervistati ha acquistato biglietti della National Lottery nelle quattro settimane precedenti l’indagine; includendo anche le lotterie benefiche, la quota sale al 36%. Nel trimestre, la National Lottery ha registrato vendite per 2,02 miliardi di sterline e ha destinato oltre 415 milioni di sterline a progetti di interesse pubblico.

La Gambling Commission ha inoltre annunciato una nuova iniziativa basata sull’intelligenza artificiale per monitorare le campagne pubblicitarie del settore e individuare eventuali contenuti non conformi o potenzialmente rivolti ai minori. In caso di violazioni, il regolatore potrà imporre la modifica o la rimozione immediata degli annunci e applicare ulteriori sanzioni.

Secondo i dati dell’Autorità, nel quarto trimestre 2025 il mercato britannico contava 8.148 esercizi autorizzati, tra cui 5.669 agenzie di scommesse, e oltre 191 mila apparecchi da gioco installati nei punti vendita regolamentati.

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