Regno Unito, pubblicato il White Paper sul gioco. BGC: “Promuovere standard più elevati”

Il Governo britannico ha deciso di pubblicare oggi il Gambling White Paper, il testo di riordino delle norme sui giochi.

Michael Dugher, CEO del Betting and Gaming Council, ha dichiarato: “A nome dei nostri numerosi membri, le 110.000 persone il cui lavoro dipende dall’industria regolamentata delle scommesse e dei giochi, e le 22,5 milioni di persone che scommettono ogni mese, accogliamo con favore la pubblicazione molto ritardata del Libro bianco sul gioco d’azzardo.

“Abbiamo bisogno di tempo per considerare tutti i dettagli e gli impatti di queste proposte, ma è importante riconoscere che il BGC ha lavorato a stretto contatto con il governo per fornire un ampio pacchetto di riforme equilibrate, proporzionate ed efficaci.

I nostri membri generano 7,1 miliardi di sterline per l’economia e raccolgono 4,2 miliardi di sterline in tasse ogni anno, e le misure annunciate oggi dovrebbero proteggere i posti di lavoro e sostenere quel contributo vitale, basandosi anche sul nostro lavoro per promuovere standard leader a livello mondiale nel gioco d’azzardo più sicuro.

I membri di BGC collaboreranno ora con il governo e la commissione per il gioco d’azzardo per fornire controlli di spesa migliorati mirati e genuinamente” senza attriti “per proteggere ulteriormente i vulnerabili, un nuovo difensore civico per migliorare i risarcimenti dei consumatori e piani in ritardo per modernizzare la regolamentazione dei casinò del Regno Unito – tutte le questioni

noi del BGC abbiamo sostenuto. Accogliamo con favore la consultazione sui nuovi limiti di puntata per le slot online e in particolare le misure adottate per proteggere i giovani.

I nostri membri più grandi hanno impegnato 110 milioni di sterline tra il 2019 e il 2024 per finanziare servizi di ricerca, istruzione e trattamento per affrontare i danni legati al gioco d’azzardo.

In precedenza abbiamo chiesto che questi contributi rafforzati siano resi obbligatori e accogliamo con favore le misure per realizzarlo.

Accogliamo con favore la decisione di respingere le proposte dei proibizionisti anti-gioco d’azzardo per controlli generali, di basso livello e invadenti sull’accessibilità economica, nonché le loro richieste di divieti di pubblicità, sponsorizzazioni sportive e promozioni per i consumatori, che danneggerebbero i nostri sport più amati come le corse di cavalli e

calcio, minacciano posti di lavoro e spingono i clienti verso il crescente mercato nero del gioco d’azzardo online non sicuro e non regolamentato. Queste misure proposte comporteranno cambiamenti significativi, ma si spera che la stabilità normativa sia necessaria per garantire che i nostri membri possano concentrarsi interamente sulla fornitura per i clienti. Il governo si consulterà ora su questo ampio pacchetto di riforme e tutta la nostra attenzione sarà rivolta a fornire questi cambiamenti il più rapidamente possibile.

Nel frattempo, continueremo a concentrare i nostri sforzi per trovare il giusto equilibrio tra la protezione delle persone vulnerabili e dei giovani e l’utilizzo della tecnologia per colpire lo 0,2 per cento degli adulti che sono giocatori problematici, senza intaccare indebitamente il divertimento della stragrande maggioranza delle persone che scommettono

perfettamente sicuro e responsabile. Questo White Paper è un momento di cambiamento che capita una volta nella generazione e la sua pubblicazione deve tracciare una linea sotto i dibattiti lunghi e spesso polarizzati sul gioco d’azzardo. Le scommesse e il gioco sono popolari, contrariamente alle idee sbagliate, il numero di persone che scommettono è stabile e non aumenta, i tassi di gioco problematico sono stabili e bassi e i nostri membri sono una vera storia di successo aziendale britannica, che investe miliardi nell’economia. L’obiettivo ora dovrebbe essere quello di continuare a promuovere standard più elevati, investendo nel contempo in posti di lavoro e imprese nel settore regolamentato leader mondiale del Regno Unito”.

Pressgiochi