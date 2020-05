Regno Unito. Pronto il piano per la riapertura delle sale da gioco

Gli operatori britannici di giochi terrestri hanno già presentato al Governo il loro piano per la riapertura degli stabilimenti, garantendo la protezione dei clienti e del personale. Tutte le misure sono raccolte in un documento intitolato “Riportare il divertimento nelle strade e nei resort principali della Gran Bretagna: un piano per riportare al lavoro l’industria delle macchine da gioco”. Infoplay | 5/5/2020 Advertising Bacta, l’associazione commerciale del Regno Unito per l’industria delle macchine da gioco, ha pubblicato un rapporto che rivela le esigenze dell’intero settore e chiede il sostegno del Governo per sopravvivere.

Le principali misure poste sono: mantenimento del regime di protezione del lavoro per la durata delle chiusure aziendali. Riduzione dell’aumento delle sovvenzioni per le imprese con un valore imponibile superiore a £51.000 di differimento dei pagamenti delle imposte indirette fino all’estate 2021 compresi PAYE, IVA e MGD. Sconti di licenze locali e sconti dalla Commissione di gioco.

John White, CEO di Bacta, afferma: “Nel periodo Pre-COVID-19 il nostro settore ha generato entrate per oltre 1,6 miliardi di sterline e ha contribuito con 2 miliardi di sterline all’economia del Regno Unito, supportando oltre 34.000 dipendenti. Chiediamo anche un ulteriore periodo di vacanza a fine estate / autunno per compensare ciò che i nostri membri hanno perso durante i periodi di Pasqua e Pentecoste”.

A seguito di una discussione con i membri della Bacta, sono state proposte le seguenti misure per consentire un funzionamento responsabile dei locali:

Nei centri di intrattenimento per famiglie: chiara segnaletica che dimostra e raccomanda il distanziamento sociale; disinfettante per le mani fornito ai clienti; riorganizzare le macchine per creare maggiore distanza o separazione tramite plexiglass limitando i giocatori su macchine multi giocatore; ingresso e uscita con personale e limitazione del numero dei clienti; contatori di monete schermati; personale addetto a formare e preparare, indossare DPI e macchine pulite più regolarmente.

Nei centri di gioco per adulti: fornire una chiara segnaletica su distanza sociale e disinfettante per le mani; macchina organizzatrice di configurazioni per consentire la spaziatura sociale: una sfida con l’attuale vincolo del 20% sulle macchine; limitare i giocatori sulle macchine multiplayer e usare la schermatura se necessario per mantenere il personale a distanza.

Non tutte le aziende saranno in grado di superare la crisi, quindi, è importante che vengano prese le decisioni sulla riapertura da parte del Governo al più presto. Le imprese avranno bisogno di almeno due settimane per prepararsi.

PressGiochi