Regno Unito. Per la National Lottery Allwyn sceglie una nuova tecnologia per la distribuzione dei gratta e vinci

Allwyn, l’operatore della National Lottery, è entusiasta di presentare una tecnologia innovativa per la distribuzione dei biglietti Scratchcard che sta testando in un negozio Asda ad Ashton-under-Lyne.

Sviluppato dal partner tecnologico di Allwyn per le lotterie, Scientific Games, il distributore ad alta tecnologia di Scratchcard – denominato SCiQ retail ecosystem – è dotato di un coinvolgente schermo digitale da 27 pollici rivolto verso il cliente, un terminale touchscreen utilizzato dal personale del negozio e un’unità automatica di distribuzione che ospita in sicurezza i giochi Scratchcard della National Lottery. Questa è la prima implementazione di SCiQ in Europa, dopo il successo della tecnologia negli Stati Uniti.

Per la National Lottery e per il Regno Unito, questa tecnologia avanzata accelera il processo di vendita dei biglietti Scratchcard, fornendo ai rivenditori una suite completa di funzionalità basate sui dati, tra cui report di vendita per negozio con un semplice tocco, gestione automatica dell’inventario, analisi in tempo reale delle vendite specifiche per negozio e report sulle performance.

Il software è stato progettato in linea con il limite innovativo di 10 Scratchcard imposto da Allwyn, impedendo automaticamente al personale del negozio Asda di selezionare più di 10 Scratchcard della National Lottery per ogni transazione.

Il display digitale rivolto verso il cliente mostra l’artwork dei giochi di 20 diversi Scratchcard della National Lottery disponibili per l’acquisto, e queste immagini vengono aggiornate automaticamente quando nuovi giochi vengono caricati nel distributore sicuro, con l’artwork del display legato al codice a barre del biglietto. Una volta che il cliente ha deciso quali giochi desidera, il membro del personale del negozio seleziona la scelta del cliente dal terminale touchscreen digitale. Il sistema sicuro registra automaticamente le informazioni del biglietto mentre distribuisce gli Scratchcard, che vengono poi consegnati al cliente.

Innovando per un panorama retail in evoluzione e per negozi dal nuovo look, Allwyn e Asda hanno collaborato con Scientific Games per personalizzare SCiQ affinché fosse installato nell’area di servizio clienti del negozio Asda. La prima fase di un trial durerà diversi mesi, mentre Allwyn testa la tecnologia per informare eventuali piani di distribuzione su larga scala in futuro.

Jenny Blogg, Direttore delle Operazioni di Allwyn, ha dichiarato: “Mentre continuiamo a trasformare la National Lottery dall’interno, stiamo implementando una tecnologia innovativa per le lotterie, adatta per il futuro. Grazie ai team di Allwyn e Scientific Games, questa tecnologia innovativa per la distribuzione dei biglietti Scratchcard porta l’esperienza del giocatore e del rivenditore a un livello completamente nuovo e siamo certi che cambierà il modo in cui le persone acquistano gli Scratchcard. Abbiamo anche lavorato a stretto contatto con Asda per soddisfare le specifiche esigenze del loro negozio dal nuovo look e siamo assolutamente entusiasti del risultato. Ora lo valuteremo nei prossimi mesi per determinare come proseguire con la tecnologia, ma siamo davvero entusiasti dei risultati iniziali.”

Christopher Allen, VP della Strategia di Marketing per la Lotteria di Scientific Games, ha dichiarato: “I nostri team tecnologici globali continuano il nostro impegno di oltre 50 anni per innovare nel panorama delle lotterie e portare sul mercato nuove tecnologie avanzate che aiutano le lotterie a proteggersi per il futuro su tutti i canali di gioco. Siamo entusiasti di portare il nostro collaudato SCiQ retail ecosystem nella nostra collaborazione con Allwyn e siamo felici che Asda sia stato il primo rivenditore nel Regno Unito a implementare il sistema in negozio.”

Kevin Besford, Senior Director Productivity – Retail & ALS di Asda, ha dichiarato: “Cerchiamo sempre modi per semplificare il percorso dei nostri clienti nei nostri negozi e, come parte di ciò, abbiamo riconosciuto che i clienti spesso trascorrono troppo tempo ad aspettare ai nostri chioschi e banchi di servizio clienti. Questo trial, primo nel Regno Unito, offrirà ai clienti che desiderano acquistare biglietti della lotteria un’esperienza di acquisto più rapida quando visiteranno il nostro negozio di Ashton, e siamo lieti di aver collaborato con Allwyn per testare questa nuova tecnologia.”

