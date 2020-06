Regno Unito. Paddy Power riapre i centri scommesse in Inghilterra e in Irlanda

Da lunedì 15 giugno, Paddy Power riaprirà tutti i negozi di scommesse in Inghilterra, oltre a 150 proprietà irlandesi, giusto in tempo per Royal Ascot.

Il bookmaker ha dichiarato che i suoi negozi di scommesse in Galles, Scozia e Irlanda del Nord rimarranno chiusi fino a nuovo avviso da parte dei governi regionali.

Aiutando il suo personale al dettaglio a lavorare in circostanze senza precedenti, Paddy Power ha lanciato la sua nuova campagna “Do Your Brit” nel negozio informando i clienti sulle procedure igieniche e di sicurezza da seguire.

Paddy Power specifica che limiterà il numero di clienti nei negozi di scommesse in qualsiasi momento, con tutti i negozi che forniscono marcature sul pavimento di 2 metri per garantire la distanza sociale tra gli utenti. Il personale di vendita al dettaglio consiglierà a tutti i clienti di utilizzare disinfettanti per le mani disponibili all’entrata dei negozi, con l’uso di pagamenti senza contatto come opzione di pagamento preferita. Inoltre, una volta effettuata la scommessa, ai clienti verrà chiesto di portare con sé penne per scommettere. Adattandosi a circostanze pandemiche, Paddy Power ha ricordato ai suoi clienti al dettaglio che possono ancora incassare i precedenti coupon vincenti in negozio nei loro account online inviando un’e-mail sulla loro scheda scommesse e ulteriori informazioni sui giocatori a shopwinnings@paddypower.com.

“Quando i nostri negozi riapriranno, la nostra priorità è proteggere i nostri clienti e membri del team. Quindi, tutti i nostri negozi seguiranno le recenti linee guida governative sul distanziamento sociale. Questa notizia è un raggio di luce in questi tempi bui dopo che le corse dei cavalli sono tornate nel Regno Unito e in Irlanda all’inizio di questo mese”.

PressGiochi