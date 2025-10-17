Regno Unito, Paddy Power pronto a chiudere 57 negozi tra UK e Irlanda

Flutter Entertainment ha confermato che quasi uno su dieci dei suoi negozi Paddy Power chiuderà, poco dopo che due dei suoi principali concorrenti in strada hanno lasciato intendere di poter

Flutter Entertainment ha confermato che quasi uno su dieci dei suoi negozi Paddy Power chiuderà, poco dopo che due dei suoi principali concorrenti in strada hanno lasciato intendere di poter fare lo stesso.

L’operatore di giochi d’azzardo, il più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, ha confermato che 57 negozi Paddy Power nel Regno Unito e in Irlanda chiuderanno a una data non specificata.

Dei 57 negozi, 28 chiuderanno in Gran Bretagna, 28 nella Repubblica d’Irlanda e uno nell’Irlanda del Nord. Flutter ha comunicato che ciò metterà a rischio 247 posti di lavoro, 128 nel Regno Unito e 119 in Irlanda.

La società ha inoltre dichiarato che il personale è stato informato delle chiusure all’inizio di questa settimana e si stanno consultando per eventuali cambiamenti, inclusa la possibilità di ricollocamento in altri negozi Paddy Power. Tuttavia Flutter ha sottolineato che, nonostante ciò, ci saranno perdite di posti di lavoro.

Un portavoce di Flutter UKI ha detto: “Alla luce delle crescenti pressioni sui costi e delle difficili condizioni di mercato, confermiamo che chiuderemo 29 negozi nel Regno Unito (incluso uno in Irlanda del Nord) e 28 in Irlanda entro il prossimo mese. Stiamo continuamente rivedendo il nostro parco negozi in strada, ma rimane una parte chiave della nostra offerta ai clienti e stiamo cercando di innovare e investire dove possiamo, adattandoci alle diverse tendenze e necessità dei clienti.”

Nonostante sia uno dei più grandi gruppi di gioco al mondo, la presenza retail di Flutter nel Regno Unito e in Irlanda è limitata a Paddy Power, mentre gli altri suoi marchi – Sky Bet, Betfair, Tombola ecc. – sono esclusivamente online.

Questo non offre all’azienda le stesse possibilità di ricollocamento del personale del suo rivale Entain, proprietario di Ladbrokes e Coral, la più grande catena di scommesse al dettaglio nel Regno Unito con circa 2.300 negozi – anche se la sua presenza in Irlanda non è altrettanto estesa.

Il retail nel Regno Unito e Irlanda ha urgente bisogno di un rinnovamento

Guardando ai dati finanziari dell’azienda, le performance di Flutter nel Regno Unito e in Irlanda (UK&I) restano solide, ma non sono paragonabili ai risultati ottenuti in mercati dove domina, come negli Stati Uniti – sebbene lì possieda FanDuel, il leader di mercato, quindi il confronto non è del tutto equo.

Tuttavia, i ricavi UK&I di Flutter nel primo semestre del 2025 sono cresciuti solo dell’1% su base annua, raggiungendo i 936 milioni di dollari (rispetto ai 928 milioni dell’anno precedente). Questi mercati hanno comunque rappresentato il 17% dei ricavi iGaming del gruppo, segno che il gioco online nel Regno Unito e in Irlanda sta superando di gran lunga le attività retail di Paddy Power.

Questo significa che i benefici derivanti dalla gestione di una vasta rete di negozi fisici non compensano più i costi operativi – come affitto dei locali, tasse comunali, costi energetici, diritti media e feed di dati, manutenzione delle attrezzature e salari del personale.

Al contrario, Entain ha registrato dei miglioramenti nel suo settore retail: nell’aggiornamento finanziario del terzo trimestre, pubblicato mercoledì 14 ottobre, il gruppo ha riportato un aumento del 2% dei ricavi provenienti dai negozi Ladbrokes e Coral.

Anche Evoke, proprietaria di William Hill, ha accennato a segnali di ripresa nel retail in precedenti aggiornamenti finanziari trimestrali. Tuttavia, la possibile decisione del governo britannico di aumentare le tasse sul gioco, probabilmente tramite la fusione delle tre imposte esistenti in un’unica “gaming duty” (che porterebbe l’imposta sul retail betting dal 15% al 21%), sta generando forte preoccupazione.

Sia Entain che Evoke hanno dichiarato alla stampa che un aumento delle tasse potrebbe costringerle a chiudere alcuni negozi; Evoke ha riferito al Sunday Times che potrebbe essere costretta a chiudere 200 negozi William Hill per questo motivo.

Il declino delle scommesse retail nel Regno Unito è comunque un trend consolidato, con i giocatori che preferiscono sempre più la comodità del gioco online.

Ad esempio, dati separati della Gambling Commission di quest’anno mostrano un calo del 2% del Gross Gaming Yield (GGY) proveniente dai negozi di scommesse, mentre la partecipazione dei clienti al gioco online ha superato quella retail, con il 38% contro il 29% – le vendite di lotterie rappresentano una parte significativa di quest’ultima.

Indipendentemente dall’aumento delle tasse, la chiusura di negozi fisici sembrava già inevitabile: anche se Entain ed Evoke riportano miglioramenti nelle prestazioni del retail, è probabile che alcuni punti vendita restino comunque in perdita.

Flutter, nel frattempo, sembra aver compreso la direzione del mercato: ha annunciato la chiusura di 57 negozi questa settimana. Tuttavia, ciò non significa che stia abbandonando il settore: il gruppo potrebbe invece puntare su nuovi concetti di retail.

Le chiusure arrivano a poche settimane dall’apertura da parte di Paddy Power di un nuovo sportsbook all’interno del London Hippodrome Casino. In quell’occasione, il bookmaker ha affermato di voler sperimentare nuovi format di sportsbook in tutto il Regno Unito.

Rupert Elwood, Direttore Generale Retail di Paddy Power, ha commentato: “Il nostro mercato è in continua evoluzione e questa incredibile partnership con l’Hippodrome è un esempio brillante di come investiremo in nuovi concetti per ampliare la nostra portata e rispondere alla domanda in cambiamento.”

PressGiochi