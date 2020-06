Regno Unito. Oggi riprende l’ippica a porte chiuse e Tote rinnova le modalità per scommettere

L’ippica britannica riprende oggi a Newcastle a porte chiuse dopo più di due mesi di sospensione a causa della pandemia. In coincidenza con la riapertura delle gare, il gruppo britannico Tote ha svelato una serie di innovazioni per dare il benvenuto agli scommettitori sportivi. Il Tote riporterà la competizione Tote Ten to Follow, in cui i giocatori pagano 5 sterline per selezionare cavalli e stalle per avere la possibilità di vincere il 70% del totale del pool. Ci saranno premi mensili in offerta da giugno a settembre e un concorso gratuito con un primo premio di 5.000mila sterline. Le nuove funzionalità di Tote includono la possibilità per i giocatori di modificare le loro scuderie fino al primo giorno di Royal Ascot il 16 giugno e durante una cosiddetta “finestra di trasferimento” nel mese di agosto, a seconda delle potenziali modifiche all’elenco delle partite di corse di cavalli. I giocatori possono generare leghe private per competere con amici, familiari e colleghi. Il Tote ha anche creato un nuovo servizio di garanzia del pool (PGS) per compensare la riduzione del suo volume causata dall’assenza di negozi di scommesse al dettaglio e scommesse sul campo.

L’Amministratore delegato del gruppo britannico Tote, Alex Frost, ha dichiarato: “Come tante persone, tutti noi al Tote siamo entusiasti per il ritorno delle corse britanniche. Nonostante il difficile ambiente, questo porterà allegria quando le bancarelle di partenza si apriranno per la prima volta all’ippodromo di Newcastle lunedì e tutti noi potremo goderci le corse su per la prima volta da marzo. Siamo chiaramente in tempi duri e questo richiede a tutti noi di trovare nuovi modi e per migliorare il piacere di guardare e scommettere sulle corse. Il fatturato a Newcastle oggi dovrebbe battere le aspettative di tutte le stagioni. Barry Orr di Betfair ha ha previsto che oggi avrebbe battuto il record precedente per volume delle scommesse, che è stato fissato durante il giorno inaugurale delle Finali AW il Venerdì Santo del 2013. Nel frattempo i bookmaker sono ancora fuori servizio durante quella che normalmente sarebbe alta stagione . La Federation of Racecourse Bookmakers ha dichiarato di aver fatto pressioni sui parlamentari affinché i binari venissero aperti contemporaneamente ai pub”.

PressGiochi