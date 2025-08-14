Newsletter

14 Agosto 2025

Regno Unito, nuova ricerca spiega le differenze nei dati sui tassi di gioco e rischio problem gambling

La Gambling Commission ha pubblicato uno studio che chiarisce le ragioni per cui le indagini sul gioco d’azzardo forniscono stime differenti sulla partecipazione e sui livelli di rischio misurati dal

14 Agosto 2025

La Gambling Commission ha pubblicato uno studio che chiarisce le ragioni per cui le indagini sul gioco d’azzardo forniscono stime differenti sulla partecipazione e sui livelli di rischio misurati dal Problem Gambling Severity Index (PGSI). La ricerca, condotta dal professor Patrick Sturgis, ha confrontato i risultati dei questionari autocompilati online, come il Gambling Survey for Great Britain (GSGB), con quelli di indagini realizzate faccia a faccia o telefonicamente, come lHealth Survey for England (HSE) o l’Adult Psychiatric Morbidity Survey (APMS), con l’obiettivo di valutare come le caratteristiche di progettazione di un sondaggio influenzino le stime sul gioco e sui punteggi PGSI.

Dallo studio è emerso che menzionare esplicitamente il gioco nell’invito a partecipare a un sondaggio non modifica il tasso complessivo di risposta, ma aumenta del 4% la partecipazione dichiarata, segnalando che chi ha un interesse personale verso il gioco è più propenso a rispondere. Anche il tasso di soggetti con punteggio PGSI pari o superiore a 1 è risultato più alto dell’1,8%, pur senza raggiungere significatività statistica. La modalità di intervista, invece, ha avuto un impatto molto più marcato: i questionari autocompilati online hanno registrato un tasso del 4,4% più alto di partecipanti con punteggio PGSI pari o superiore a 1 rispetto alle interviste telefoniche, un aumento di quasi il 50%, a conferma della tendenza dei rispondenti a sottodichiarare comportamenti percepiti come negativi in presenza di un intervistatore. L’aggiornamento della lista di attività di gioco, introdotto dal GSGB per includere nuovi prodotti, non ha invece prodotto variazioni significative né nella partecipazione dichiarata né nei punteggi PGSI.

Commentando i risultati, Ben Haden, direttore Research and Policy della Gambling Commission, ha sottolineato come lo studio rafforzi la fiducia nelle stime del GSGB, aiuti a comprendere le differenze tra i vari sondaggi e contribuisca a migliorare le linee guida per gli utenti. Ha aggiunto che nessuna singola ricerca può misurare in modo definitivo la partecipazione e gli effetti del gioco, motivo per cui la Commissione continuerà a integrare dati provenienti da diverse fonti per ottenere un quadro più completo. Il professor Sturgis ha evidenziato che la natura sperimentale della ricerca consente di trarre solide conclusioni causali sui fattori che determinano variazioni nei dati e che, pur non essendo possibile stabilire un “valore vero” univoco, questi risultati rappresentano un contributo importante alla comprensione dell’impatto del design dei sondaggi. La Commissione ha infine annunciato che aggiornerà le proprie linee guida online per l’interpretazione delle stime GSGB, così da riflettere meglio le probabili cause delle differenze rispetto alle precedenti indagini sanitarie.

PressGiochi

