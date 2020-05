Regno Unito. Non è stato rilevato nessun aumento del gioco d’azzardo illegale durante il blocco

I nuovi dati rilasciati oggi mostrano che non vi è stato alcun aumento del numero di denunce relative ai siti Web di gioco illegale durante il blocco. La Commissione ha un team di specialisti che monitorano le segnalazioni di giochi illegali e che quindi utilizzano una varietà di strumenti per combattere i siti Web illegali e assicurarsi che non offrano servizi ai consumatori britannici. Il regolatore collabora anche con il National Cyber ​​Security Center (NCSC) per educare l’industria e il pubblico sui rischi di attività illegali.

Richard Watson, Direttore esecutivo della Gambling Commission, ha dichiarato: “I nostri dati non indicano che vi sia stato un aumento del gioco illegale in Gran Bretagna durante la crisi. Tutte le parti interessate e tutte le nostre possibilità investigative vengono impiegate per monitorare attentamente quest’area. Affrontare siti Web illegali e operatori senza licenza è una sfida, ma ci impegniamo a continuare il nostro lavoro in questo settore per proteggere i consumatori in Gran Bretagna”. La scorsa settimana, la Commissione ha pubblicato nuovi dati sull’impatto che il COVID-19 sta avendo sull’industria del gioco d’azzardo e sui consumatori.

PressGiochi