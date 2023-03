Regno Unito. Nokes (Tory) chiede che la riforma dei giochi tuteli le comunità rurali

La deputata conservatrice Caroline Nokes ha insistito sul fatto che il libro bianco sul gioco d’azzardo del governo britannico prenda in considerazione il sostegno dell’industria alle comunità rurali, in particolare al settore delle corse ippiche.

Nokes ha precisato che le riforme del Gambling Act del 2005 devono bilanciare la protezione delle persone vulnerabili e la sostenibilità dell’industria del gioco d’azzardo con la necessità di mantenere il suo sostegno ai settori rurali.

Ha scritto: “Nei collegi elettorali rurali come il mio non si può fare a meno di notare l’impatto dello sport equestre sull’ambiente e sull’economia locale. Questo ecosistema economico e sociale è di grande valore per le comunità locali come la mia e deve essere mantenuto vivo e vegeto. Qualsiasi minaccia per le corse di cavalli rappresenta una minaccia per tutto questo – e ci viene detto che esiste una tale minaccia per le corse ippiche nelle proposte da includere nell’imminente Libro bianco sulla revisione del gioco d’azzardo. Ciò è dovuto alla relazione simbiotica tra la salute dei cavalli e il sostegno e finanziamento dell’industria delle scommesse che di per sé sostiene 110.000 posti di lavoro e genera 7,1 miliardi di sterline per l’economia”.

Nokes ha affermato che i politici devono ascoltare le preoccupazioni di queste parti interessate, in particolare quelle relative ai controlli sull’accessibilità, che il settore del gioco d’azzardo teme possa mandare i clienti al mercato nero.

PressGiochi