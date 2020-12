Regno Unito. Nick Rust di BHA riceverà un OBE

Nick Rust, amministratore delegato della British Horseracing Authority, riceverà un OBE per i suoi servizi allo sport delle corse di cavalli. Dopo aver servito nella sua posizione per quasi sei anni, Rust si dimetterà ufficialmente dalla carica di amministratore delegato dal 1 ° gennaio. Durante il suo mandato, Rust ha affrontato varie sfide tra cui le modifiche al Levy, supervisionando la revisione dell’acquisto / vendita di bloodstock, i miglioramenti del benessere dei cavalli, la diversità all’interno dello sport e la pandemia COVID-19.

Postato sul canale Twitter ufficiale della BHA, Annamarie Phelps, Presidente della BHA, ha dichiarato: “Sono lieta che il servizio di Nick alla BHA e allo sport delle corse sia stato riconosciuto con un onorificenza nazionale. Durante il suo mandato al BHA Nick ha lavorato per riunire le persone e per fare la cosa giusta per lo sport e non ha mai avuto paura di prendere decisioni difficili.

Il premio riflette anche la leadership che Nick ha dimostrato in aree come la diversità e l’inclusione e il benessere dei partecipanti umani ed equini di questo sport. È particolarmente appropriato che questo riconoscimento arrivi quest’anno dopo l’instancabile impegno e la resilienza che ha dimostrato nel sostenere la ripresa e la continuazione delle corse in questo periodo così difficile”.

PressGiochi