Regno Unito. Nessun aumento del gioco d’azzardo online durante il blocco del COVID-19

La Gambling Commission ha dichiarato che il gioco d’azzardo illegale non è aumentato durante questo blocco del COVID-19, con i dati che sono rimasti in linea con quelli degli ultimi 12 mesi, con 12 denunce di gioco d’azzardo illegale a marzo e aprile. La Commissione ha un team impiegato per monitorare le segnalazioni di giochi d’azzardo illegali e dispone di strumenti per combattere i siti Web illegali. Il direttore esecutivo della Gambling Commission, Richard Watson, ha dichiarato: “I nostri dati non indicano che c’è stato un aumento del gioco d’azzardo illegale in Gran Bretagna durante la crisi, è un’area che monitoriamo attentamente e laddove riscontriamo dei problemi utilizziamo la nostra vasta gamma di poteri investigativi, insieme a parti interessate come fornitori di software, società di pagamento e società di hosting. Affrontare siti Web illegali e operatori senza licenza è una sfida e richiede anche un’ampia applicazione di risorse; ma ci impegniamo a continuare il nostro lavoro in quest’area per proteggere i consumatori in Gran Bretagna”.. La Commissione ha recentemente pubblicato nuove linee guida per gli operatori del gioco d’azzardo online progettati per proteggere i clienti durante il blocco.

