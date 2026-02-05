Regno Unito. Nel Q3 2025-2026, il GGY si è attestato a £1,5 miliardi

La UK Gambling Commission ha pubblicato nuovi dati relativi all’industria del gioco d’azzardo in Gran Bretagna. Questi dati, forniti dagli operatori, coprono il periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre

La UK Gambling Commission ha pubblicato nuovi dati relativi all’industria del gioco d’azzardo in Gran Bretagna. Questi dati, forniti dagli operatori, coprono il periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre 2025 e includono sia il gioco online sia quello fisico, in particolare le scommesse effettuate nei punti vendita fisici del Regno Unito. La pubblicazione mette a confronto il terzo trimestre (Q3) dell’anno finanziario 2025-2026 con lo stesso trimestre del 2024-2025, per analizzare come il mercato sia cambiato nell’arco di un anno.

Si tratta del terzo trimestre successivo all’introduzione del limite massimo di puntata per le slot online: il limite di 5 sterline per tutti gli adulti è entrato in vigore il 9 aprile 2025, mentre il limite di 2 sterline per gli adulti tra i 18 e i 24 anni è entrato in vigore il 21 maggio 2025.

Nel terzo trimestre (ottobre – dicembre), il totale del Gross Gambling Yield (GGY) online è stato pari a 1,5 miliardi di sterline, con una diminuzione del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante ciò, il numero complessivo di puntate e spin è aumentato del 6% su base annua, raggiungendo 27,4 miliardi, mentre il numero medio mensile di account attivi è diminuito del 2%, attestandosi a 12,7 milioni.

Il GGY delle scommesse su eventi reali è diminuito del 18% su base annua, scendendo a 530 milioni di sterline. Anche il numero di scommesse è calato del 6%, e gli account attivi medi mensili nel trimestre sono diminuiti del 7%.

Il GGY delle slot online, al contrario, è aumentato del 10% su base annua, raggiungendo 788 milioni di sterline. Il numero di spin è cresciuto del 7%, arrivando a 25,7 miliardi, mentre gli account attivi medi mensili sono aumentati del 5%, raggiungendo 4,6 milioni. Sia il GGY sia il numero di spin hanno toccato nuovi massimi per il terzo trimestre consecutivo.

Il numero di sessioni di slot online della durata superiore a un’ora è diminuito del 16% su base annua, scendendo a 8,9 milioni. La durata media delle sessioni si è ridotta di due minuti, arrivando a 16 minuti. Circa il 4,4% di tutte le sessioni ha superato un’ora, rispetto al 6,2% registrato nel Q3 dell’anno precedente. Alcuni operatori hanno modificato la loro metodologia di calcolo della durata delle sessioni, influenzando i confronti anno su anno.

Per quanto riguarda i punti vendita fisici, il GGY delle scommesse è diminuito del 7%, raggiungendo 549 milioni di sterline nel Q3 2025 – 2026. Il numero totale di puntate e spin è diminuito dell’1%, attestandosi a 3,1 miliardi.

