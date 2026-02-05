Newsletter

05 Febbraio 2026

Press Giochi

Regno Unito. Nel Q3 2025-2026, il GGY si è attestato a £1,5 miliardi

La UK Gambling Commission ha pubblicato nuovi dati relativi all’industria del gioco d’azzardo in Gran Bretagna. Questi dati, forniti dagli operatori, coprono il periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre

05 Febbraio 2026

La UK Gambling Commission ha pubblicato nuovi dati relativi all’industria del gioco d’azzardo in Gran Bretagna. Questi dati, forniti dagli operatori, coprono il periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre 2025 e includono sia il gioco online sia quello fisico, in particolare le scommesse effettuate nei punti vendita fisici del Regno Unito. La pubblicazione mette a confronto il terzo trimestre (Q3) dell’anno finanziario 2025-2026 con lo stesso trimestre del 2024-2025, per analizzare come il mercato sia cambiato nell’arco di un anno.

Si tratta del terzo trimestre successivo all’introduzione del limite massimo di puntata per le slot online: il limite di 5 sterline per tutti gli adulti è entrato in vigore il 9 aprile 2025, mentre il limite di 2 sterline per gli adulti tra i 18 e i 24 anni è entrato in vigore il 21 maggio 2025.

Nel terzo trimestre (ottobre – dicembre), il totale del Gross Gambling Yield (GGY) online è stato pari a 1,5 miliardi di sterline, con una diminuzione del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante ciò, il numero complessivo di puntate e spin è aumentato del 6% su base annua, raggiungendo 27,4 miliardi, mentre il numero medio mensile di account attivi è diminuito del 2%, attestandosi a 12,7 milioni.

Il GGY delle scommesse su eventi reali è diminuito del 18% su base annua, scendendo a 530 milioni di sterline. Anche il numero di scommesse è calato del 6%, e gli account attivi medi mensili nel trimestre sono diminuiti del 7%.

Il GGY delle slot online, al contrario, è aumentato del 10% su base annua, raggiungendo 788 milioni di sterline. Il numero di spin è cresciuto del 7%, arrivando a 25,7 miliardi, mentre gli account attivi medi mensili sono aumentati del 5%, raggiungendo 4,6 milioni. Sia il GGY sia il numero di spin hanno toccato nuovi massimi per il terzo trimestre consecutivo.

Il numero di sessioni di slot online della durata superiore a un’ora è diminuito del 16% su base annua, scendendo a 8,9 milioni. La durata media delle sessioni si è ridotta di due minuti, arrivando a 16 minuti. Circa il 4,4% di tutte le sessioni ha superato un’ora, rispetto al 6,2% registrato nel Q3 dell’anno precedente. Alcuni operatori hanno modificato la loro metodologia di calcolo della durata delle sessioni, influenzando i confronti anno su anno.

Per quanto riguarda i punti vendita fisici, il GGY delle scommesse è diminuito del 7%, raggiungendo 549 milioni di sterline nel Q3 2025 – 2026. Il numero totale di puntate e spin è diminuito dell’1%, attestandosi a 3,1 miliardi.

 

