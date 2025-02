Regno Unito. Multa da 95mila $ per Merkur Slots per violazioni della responsabilità sociale

L’azienda di gioco d’azzardo dovrà pagare una multa di £95.450 per violazioni della responsabilità sociale in uno dei suoi centri di gioco per adulti. Merkur Slots UK Limited pagherà la

L’azienda di gioco d’azzardo dovrà pagare una multa di £95.450 per violazioni della responsabilità sociale in uno dei suoi centri di gioco per adulti. Merkur Slots UK Limited pagherà la somma a seguito di un’indagine della Commissione sul trattamento di un cliente che ha perso £1.981 tra il 1° e il 3 novembre 2023 nei suoi locali di Stockport.

Le indagini hanno rivelato che l’operatore non è intervenuto con il cliente durante il suo gioco d’azzardo dalle 13:50 alle 18:43 del 1° novembre e tra le 13:28 del 2 novembre e le 00:57 del 3 novembre.

Ciò ha violato le Condizioni di Licenza e i Codici di Pratica (LCCP) della Commissione, che stabiliscono che le attività basate su locali fisici devono interagire con i clienti in modo da ridurre al minimo il rischio che questi subiscano danni legati al gioco d’azzardo.

Il LCCP stabilisce inoltre che ciò deve includere l’identificazione dei clienti che potrebbero essere a rischio o già soggetti a danni legati al gioco d’azzardo e l’interazione con essi per mitigare tali rischi.

Andrew Rhodes, CEO della Commissione, ha dichiarato: “Questo è un caso evidente di un operatore che non ha seguito le regole pensate per proteggere i consumatori dai danni.

Negli ultimi anni ci sono stati numerosi casi di aziende di gioco d’azzardo online che non hanno rispettato i loro obblighi di responsabilità sociale, ma questa indagine dimostra che anche gli operatori fisici devono garantire di minimizzare il rischio per i clienti soggetti a danni legati al gioco d’azzardo.

Tutti gli operatori dovrebbero assicurarsi non solo di avere in atto politiche e procedure per prevenire i danni, ma anche che il personale sia adeguatamente formato per seguirle e applicarle.”

