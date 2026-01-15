Regno Unito: Michael Dugher si dimette da presidente del Betting and Gaming Council

Michael Dugher, presidente del Betting and Gaming Council (BGC), si dimette dopo sei anni alla guida dell’ente che stabilisce gli standard dell’industria del gioco regolamentato. Dugher, che era stato Chief

Durante la sua leadership, Dugher ha guidato il BGC dalla nascita, unendo casinò terrestri, bookmaker e operatori di scommesse e gioco online, affrontando la revisione della Gambling Act e la pubblicazione del White Paper sul gioco d’azzardo nel 2023, che ha introdotto importanti riforme legislative e regolamentari. Sotto la sua guida, il BGC ha introdotto 20 nuovi codici di gioco responsabile e oltre 100 standard di sicurezza per i consumatori.

Appassionato di corse ippiche, Dugher ha promosso numerose iniziative benefiche, tra cui la Britannia Stakes charity race a Royal Ascot e la Grand National Charity Bet, che ha raccolto oltre 6,5 milioni di sterline per varie cause.

Il Chief Executive del BGC, Grainne Hurst, ha sottolineato il ruolo fondamentale di Dugher nel consolidare l’ente come punto di riferimento credibile del settore e nel guidare la riforma regolatoria più significativa degli ultimi anni. Ian Proctor, presidente di Flutter UK & Ireland, ha ringraziato Dugher per il contributo al rafforzamento del BGC e gli ha augurato ogni successo per il futuro.

