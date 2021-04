Regno Unito. Michael Dugher (BGC): “La riapertura dei negozi al dettaglio è una buona notizia per i lavoratori”

A seguito dell’allentamento delle restrizioni da parte del Governo, circa 6mila bookmaker torneranno in attività oggi per la prima volta da dicembre insieme ad altri retail non essenziali. Tuttavia, nei negozi inglesi saranno in vigore una serie di restrizioni per limitare il numero di clienti in essi in qualsiasi momento, inclusa la rimozione di tutti i tavoli e le sedie, nessuna proiezione di eventi sportivi in ​​diretta e un limite di 15 minuti per il tempo che i clienti possono trascorrere in un negozio. Inoltre, i negozi di scommesse hanno anche messo in atto le proprie misure anti-Covid, tra cui dispositivi di igienizzazione delle mani, schermi in perspex e rigide regole di distanziamento sociale.

Michael Dugher, amministratore delegato del Betting and Gaming Council, ha dichiarato: “È un’ottima notizia che i negozi di scommesse di alto livello in Inghilterra e Galles siano finalmente in grado di riaprire in sicurezza, insieme al resto della vendita al dettaglio non essenziale. Sono stati tre mesi lunghi per il personale delle sale scommesse, così come per i loro clienti e so che non vedono l’ora di tornare al lavoro in sicurezza. Come ha dimostrato il recente rapporto EY, i negozi di scommesse del Regno Unito sostengono 46mila posti di lavoro e hanno pagato quasi 1 miliardo di sterline di tasse al Tesoro nel 2020, mentre i nostri membri contribuiscono con 350 milioni di sterline alle corse di cavalli attraverso la sponsorizzazione, i diritti dei media e la tassa sulle scommesse”.

