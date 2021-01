Regno Unito. Michael Dugher (BGC): “La Gambling Review deve essere guidata dai fatti e non dalla finzione”

Michael Dugher, amministratore delegato del Betting and Gaming Council (BGC), ha avvertito i parlamentari della “troppa finzione nel dibattito sul gioco d’azzardo”. Mentre la revisione del Gambling Act del 2005 inizia la sua fase di “richiesta di prove”, Dugher e il BGC accolgono con favore la “determinazione del governo a guidare grandi cambiamenti” attraverso decisioni basate su prove. Tuttavia, l’ex parlamentare laburista si è mosso per “mettere le cose in chiaro” sull’industria del gioco d’azzardo . Allo stato attuale, Dugher afferma che le prove non si adattano alle narrazioni dei proibizionisti di una ”esplosione nel gioco d’azzardo problematico”, poiché il tasso di dipendenza del Regno Unito dello 0,5% della popolazione adulta è relativamente basso rispetto agli standard internazionali.

Di fronte alla realtà, Dugher ha osservato che i proibizionisti hanno concentrato la loro attenzione sulla creazione di discordia relativa al gioco d’azzardo minorile come componente chiave della revisione. “Di recente, i proibizionisti hanno purtroppo scelto di diffondere sui social media immagini di bambini che indossavano divise da calcio con il logo di società di scommesse. Questo può essere emotivo, ma è anche mendace e irresponsabile” ha spiegato Dugher. La campagna ha deluso Dugher, il quale ha osservato che chiunque sia a conoscenza delle leggi sul gioco d’azzardo del Regno Unito , saprebbe che i loghi degli operatori di scommesse non possono apparire sui prodotti per bambini, comprese le divise da calcio. Nel frattempo, la BGC e i suoi membri hanno adottato un approccio di tolleranza zero al gioco d’azzardo minorile, accogliendo con favore la garanzia DCMS per aumentare l’età di acquisto a +18 nei prodotti della lotteria nazionale.

Mettendo la protezione dei minori in prima linea nella sua agenda, Dugher ha sottolineato il lavoro di BGC nell’aggiornamento del “Codice industriale per la pubblicità socialmente responsabile” per impedire ulteriormente ai minori di 18 anni di vedere annunci di scommesse online. Drastici cambiamenti hanno portato i membri a garantire che tutti gli annunci sponsorizzati / a pagamento sulle piattaforme di social media siano rivolti agli over 25. Inoltre, solo i siti web che possono garantire di raggiungere un pubblico di età superiore ai 18 anni possono essere autorizzati a visualizzare annunci relativi alle scommesse.

“Accogliamo positivamente il fatto che Google abbia recentemente iniziato a consentire alle persone di rinunciare alla maggior parte della pubblicità sui giochi a distanza sulla sua piattaforma. Questi cambiamenti stanno chiaramente facendo la differenza poiché la Advertising Standards Authority ha recentemente annunciato che, a seguito della sua ultima revisione della pubblicità, il numero di annunci di scommesse che appaiono su siti inappropriati è diminuito del 93%” ha osservato Dugher.

