Regno Unito, mezzo milione di persone smettono di utilizzare siti online

Oltre mezzo milione di persone hanno smesso di utilizzare i loro conti di gioco online per paura di sviluppare abitudini di gioco problematiche durante il blocco da COVID-19. Circa 570.000 persone che attualmente giocano d’azzardo online tramite il proprio conto bancario hanno preso provvedimenti per bloccare l’accesso ai siti. La UK Gambling Commission ritiene che ci siano 340.000 giocatori problematici nel Regno Unito e ha già preso provvedimenti per impedire che il numero aumenti ulteriormente. I giocatori d’azzardo sono attualmente in grado di depositare fondi sui loro conti di casinò online dal loro conto bancario, anche se le grandi banche offrono ai loro clienti la possibilità di “bloccare” i pagamenti ai siti di gioco. Questo blocco può essere ripristinato solo dopo che è stato effettuato un periodo di riflessione, che sarà di 24 o 48 ore a seconda di chi sta operando.

PressGiochi