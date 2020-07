Regno Unito. L’industria del gioco d’azzardo reagisce al rapporto della British House of Lords

L’industria del gioco d’azzardo ha reagito a un rapporto pubblicato dalla British House of Lords in cui si chiedeva un’importante revisione delle norme sul gioco d’azzardo. La seconda casa non eletta del Parlamento britannico ha pubblicato un rapporto dettagliato che chiede una revisione delle normative esistenti per includere un divieto di sponsorizzazioni di giochi d’azzardo nello sport, un sistema di categorizzazione per i giochi online con limiti di puntata diversi per ogni categoria, un regime di licenze per affiliati. Il gruppo interpartitico sul danno legato al gioco d’azzardo ha chiesto una profonda modifica delle norme, mentre il comitato dei conti pubblici della Camera dei Comuni ha fortemente criticato le prestazioni del regolatore del Regno Unito, la Gambling Commission. Molte parti interessate del settore hanno accolto con favore il rapporto, con il CEO di GVC Kenneth Alexander che lo descrive come ponderato e misurato, sebbene la Football League inglese abbia reagito contro le richieste di divieto di sponsorizzazioni del gioco d’azzardo nello sport. I tre principali partiti politici nel Regno Unito hanno dichiarato di essere a favore della riforma del gioco d’azzardo. I Lord affermano che, sebbene alcune delle modifiche proposte necessitino di una legislazione primaria, la maggior parte potrebbe essere introdotta rapidamente attraverso la legislazione secondaria o modifiche all’operato della Gambling Commission.

