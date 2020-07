Regno Unito. Lanciato Yield Sec, il programma che aiuta a monitorare il gioco d’azzardo illegale

L’agenzia di marketing A Game Above e Beanstalk, la società che ha creato il software di autoesclusione Gamban, hanno lanciato insieme uno strumento progettato per aiutare i regolatori e i Governi a controllare il gioco d’azzardo illegale.

Nominato Yield Sec, il nuovo strumento tecnico e di consulenza consentirà alle autorità di regolamentazione di monitorare, sorvegliare e far rispettare i mercati delle scommesse e dei giochi.

Lo strumento ha accesso al più grande database al mondo in tempo reale di siti del mercato illegale, che gli utenti possono utilizzare per sviluppare o aggiornare le proprie liste nere. Inoltre aiuta anche a forzare siti Web senza licenza da un mercato, ringfencing con licenza o mercati che saranno presto in licenza.

Steen Madsen, A Game Above Chief Executive, ha dichiarato: “L’operatività di un mercato sostenibile, con clienti attenti e minori praticamente esclusi e un pubblico a rischio, aumentando prevedibilmente entrate fiscali preziose per la società, è il modo perfetto per sostenere la nostra missione condivisa su A Game Above e Beanstalk: cioè l’esperienza del cliente. La protezione dei giocatori e il funzionamento di un’industria sostenibile e responsabile, soggetta a regolamentazione, sono, a nostro avviso, semplicemente aspetti dell’esperienza del cliente, in generale”.

Il co-fondatore e direttore di Beanstalk, Jack Symons, ha aggiunto: “Oggi, nella maggior parte dei mercati, coloro che sono a rischio di danni legati al gioco d’azzardo non sanno dove rivolgersi di fronte a un problema. Sfuggire a una spirale di gioco compulsivo e continuo è quasi impossibile quando nessuna linea di assistenza o strumento per la cessazione del gioco ha storicamente lavorato per escludere efficacemente il mercato nero. Yield Sec raggiungerà questo obiettivo e fornirà una protezione significativa per i giocatori. La cura dei vulnerabili è inefficace se poniamo le condizioni solo agli operatori autorizzati, ma poi lasciamo disponibile il mercato nero”.

PressGiochi