Regno Unito: la GC stanzia 32 mln di £ per prevenire le dipendenze da gioco

La UK Gambling Commission (UKGC) ha stanziato £ 32.844.197,31 in favore di GambleAware per “stabilizzare il sistema di prevenzione, supporto e trattamento del danno da gioco d’azzardo”.

Nel 2020 erano stati stanziati 8,8 milioni di $ a GambleAware. Il prelievo legale per finanziare la ricerca, l’istruzione e il trattamento (RET) previsto nella revisione del Gambling Act del 2005 è una delle misure più attese dal settore degli enti a supporto del gioco patologico.

Zoë Osmond, amministratore delegato di GambleAware, in precedenza aveva chiesto al governo di “muoversi con urgenza” in merito a una serie di consultazioni associate al white paper, la prima delle quali è stata affrontata all’inizio della settimana.

Ha detto: “Accogliamo con favore i piani del governo di introdurre un prelievo legale come delineato nel suo libro bianco sul gioco d’azzardo, che contribuirà a fornire finanziamenti stabili. Attualmente, agli operatori è richiesto di donare lo 0,1% del loro rendimento lordo di gioco, mentre quelli con un GGY annuale inferiore a £ 250.000 sono tenuti a donare un minimo di £ 250. Un prelievo legale renderebbe obbligatorio per tali organizzazioni fornire fondi. Speriamo che le modifiche vengano apportate rapidamente, poiché qualsiasi ritardo significativo nel passaggio al prelievo legale rischia di rallentare il ritmo con cui intendiamo continuare a trasformare i servizi di prevenzione e trattamento come delineato nella nostra strategia organizzativa quinquennale ”, ha continuato Osmond.

GambleAware cercherà anche di migliorare l’accesso ai servizi di cura attraverso la trasformazione digitale e la ricerca. Nel dettagliare l’allocazione dei fondi, l’UKGC ha anche rivelato tre aree prioritarie per la ricerca. Verranno pubblicate relazioni annuali per dimostrare il rapporto qualità-prezzo e i progressi rispetto agli obiettivi dei fondi, ha aggiornato il regolatore.

