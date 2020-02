Regno Unito. La GC sospende licenza a Triplebet

La Commissione sul gioco d’azzardo del Regno unito ha avviato un’indagine della licenza di Triplebet Limited t/a Matchbook.

Ai sensi della sezione 118 della legge, la Commissione ha deciso di sospendere la suddetta licenza operativa nella misura in cui riguarda la capacità dell’operatore di offrire strutture remote per le scommesse, intermediazione scommesse e gestione di casinò online.

La sospensione di Triplebet Limited ha effetto immediato.

“Abbiamo incaricato l’operatore – fa sapere la GC – di continuare a regolare le posizioni aperte sulle scommesse che sono state piazzate prima dell’entrata in vigore della sospensione e di facilitare l’accesso dei clienti ai propri conti per prelevare fondi. Se un cliente ha domande relative al proprio account, si consiglia di contattare l’operatore inviando un’e-mail all’indirizzo support@matchbook.com o chiamando il numero 0203 642 6867”.

PressGiochi