Regno Unito. La Gambling Commission visualizza le risposte alla consultazione sullo stato di licenza

All’inizio del 2020, la Gambling Commission ha consultato le proposte di aggiornamento della condizione di licenza 8.1 per gli operatori di gioco che offrono prodotti di gioco online. Le proposte di consultazione volevano apportare modifiche alla condizione di licenza 8.1.1 e 8.1.2 e introdurre una nuova condizione di licenza. Questi cambiamenti miravano a: standardizzare il tipo di informazioni che devono essere visualizzate sui siti Web business-to-customer (B2C) e business-to-business (B2B) e sulle applicazioni mobili sullo stato della licenza di un operatore e estendere i requisiti alle società non commerciali, alle autorità locali e ai gestori di lotterie esterne che offrono accesso ai prodotti della lotteria online. Il nostro obiettivo nel fare queste modifiche è migliorare la visibilità dello stato di licenza di un licenziatario per i clienti dei prodotti di gioco d’azzardo online, supportando il nostro lavoro per mantenere il gioco d’azzardo equo e sicuro. La standardizzazione della forma degli stati con licenza visualizzati ci consentirà inoltre di utilizzare meglio gli strumenti di dati quando svolgiamo attività di conformità per verificare lo stato di licenza di un sito Web di gioco o un’applicazione mobile. La Commissione ha ricevuto 30 risposte scritte alla consultazione, durata 12 settimane. Il documento di risposta alla consultazione riassume le risposte ricevute e spiega la nostra posizione finale su ciascuna proposta. Le modifiche alle Condizioni di licenza e ai Codici di comportamento (LCCP) a seguito di questa consultazione entreranno in vigore il 31 ottobre 2020. Interesseranno tutti gli operatori B2C online, gli operatori B2B remoti, le società non commerciali e le autorità locali titolari di licenze delle lotterie della società e i gestori esterni della lotteria. Oltre alle modifiche alla condizione di licenza 8.1, la Gambling Commission prevede di fornire indicazioni per gli operatori sul formato da utilizzare per la visualizzazione dello stato della licenza.

